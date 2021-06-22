Сегодня в Петербурге — самый жаркий день. Синоптики ждут новый температурный рекорд

По прогнозу синоптиков, днём температура поднимется до +33…+35 градусов, по области ожидается +31…+36°. Ветер южный 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Специалисты центра Фобос добавили, что суточный рекорд для 22 июня был установлен в 1917 году, когда воздух прогрелся до +32,5 градусов. Сегодня он будет обновлен. Это будет уже четвертый подряд жаркий рекорд.

Ближе к вечеру возможны короткие грозовые дожди. Однако это не помешает воздушным массам вновь прогреться до рекордных отметок, – сообщили на сайте центра Фобос.