Купающиеся в фонтане Летнего сада дети возмутили Петербуржцев

Спор о том, уместно ли купание детей в фонтанах, развернулся в Facebook. Горожанка написала пост о том, что ей не нравится видеть голых малышей в центре Петербурга. Она считает, что купания в целом неуместны в подобных местах.

«В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей», — написала она в социальных сетях.

Многие петербуржцы согласились с таким мнением, отметив, что родители обычно не объясняют детям, как правильно себя вести и напомнили, что в воде фонтанов размножаются многие опасные бактерии. Другие же выразили недовольство в отношении автора поста и вступились за малышей.

Напомним, что Петербург третий день подряд бьет рекорды жары — уже в 11 часов утра температура воздуха достигла отметки в +31,3 градуса, что на 0,9 градуса больше рекорда 21 июня 2006 года.