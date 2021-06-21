Беглов: Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины

«Очень важно, чтобы в ближайшие дни как можно больше петербуржцев получили хотя бы первую дозу вакцины. Призываю сделать прививку всех, кто откладывает этот шаг по какой-то несущественной, надуманной причине. Времени ждать и раздумывать, сомневаться больше не осталось», – заявил Беглов в эфире телеканала Россия 24.

Глава города выразил одобрение предприятиям и организациям, добровольно взявшим на себя обязательства по организации вакцинации сотрудников.

«Если каждый привитый приведет одного непривитого на пункт вакцинации, наш город пройдет очень непростой период с минимальными потерями» – отметил Беглов.

Он добавил, что в прошлую пятницу вакцину получили 8 с лишним тысяч горожан, и упомянул о необходимости довести этот показатель минимум до 20 тысяч в день.

Напомним, что почти у половины добровольцев, привившихся вакциной «ЭпиВакКорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», антитела к коронавирусу исчезли через 9 месяцев. Академик РАН призвал менять препарат при ревакцинации.

«Спутником», я считаю, нельзя ревакцинироваться, второй раз это делать бессмысленно в силу особенностей формирования иммунитета. И вакциной центра «Вектор» («ЭпиВакКорона») второй раз не следует вакцинироваться», — высказал своё мнение академик Зверев.

Как сообщает «Фонтанка», в Кремле ревакцинацию от коронавируса назвали «неизбежной».

Тем временем, заболеваемость COVID-19 растет в большинстве регионов России. Проходят лечение почти полмиллиона человек.