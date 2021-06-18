Петербургский общепит вакцинирует 60% сотрудников добровольно

Первыми объявили об обязательной вакцинации работников сферы услуг Москва и Московская область 16 июня. Следом аналогичную меру ввели Кузбасс и Сахалинская область. «Такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными»,– заявил Дмитрий Песков.



Петербургские представители общепита и руководитель управления Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова обсудили эпидемиологическую ситуацию. Известно, что бизнесмены готовы вакцинировать своих сотрудников.

«За это предложение выступило руководство группы компаний «Теремок» и ресторанного холдинга Ginza Project. Потом к этой инициативе присоединятся и другие участники», – сообщают Невские новости.

Представители бизнеса встречались с руководителем управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталией Башкетовой. Она напомнила, что ограничительные меры пришлось ввести из-за роста случаев заражения COVID-19.

В Петербурге вводить обязательную вакцинацию по аналогии с Москвой пока не планируют. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по городу, соответствующего документа в разработке нет — в ведомстве ждут решения от Смольного.