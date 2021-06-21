Заболеваемость COVID-19 растет в большинстве регионов России. Проходят лечение почти полмиллиона человек

«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко. Он отметил, что на сегодняшний день на лечении или под наблюдением медиков находятся 465 тысяч пациентов.

Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 334 тысячи, в Москве — 1 миллион 294 тысячи, в Петербурге — 458 тысяч, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 178 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге аналогичные меры пока не планируют, при этом вводят новые ограничения — заведения общепита будут работать до 2 ночи, аквапарки и аттракционы закрыты вовсе, а на крупные мероприятия теперь можно будет попасть только с ПЦР. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.