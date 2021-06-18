В Петербург поступила партия вакцины «Спутник V» из 24 тысяч доз

Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. В городе активно продолжается прививочная кампания. Предприниматели в сфере обслуживания говорят о необходимости вакцинировать около 60% сотрудников в течении двух месяцев. На данный момент, как отметил губернатор Александр Беглов, в Петербурге есть запас трех видов вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКороны», «КовиВака» и «Спутника V».

«У горожан есть выбор, какой из них прививаться и где именно это сделать. Каждый житель может записаться на прививку в любое медицинское учреждение. Позаботьтесь о себе и своих близких, чтобы чувствовать себя в безопасности, особенно в период летних отпусков», – заявил он.

Напомним, что записаться на вакцинацию может каждый по номеру «122», на сайте www.gorzdrav.spb.ru, через портал «Госуслуги», а также с помощью колл-центров поликлиник. Вакцинация остается добровольной, но Дмитрий Песков отметил, что решение властей Москвы и еще ряда регионов России об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан от коронавирусной инфекции — это движение в правильном направлении. Он также подчеркнул, что это его личная точка зрения.