Песков: поддерживаю решение регионов об обязательной вакцинации от коронавируса

Представитель Кремля заявил, что «целиком и полностью поддерживает» рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только студентов, сделавших прививку от COVID-19, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях. «Сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», — отметил Песков.