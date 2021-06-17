Песков: поддерживаю решение регионов об обязательной вакцинации от коронавируса

Решение властей Москвы и еще ряда регионов России об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан от коронавирусной инфекции COVID-19 — это движение в правильном направлении. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы». Он также подчеркнул, что это его личная точка зрения.
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Фото: Shutterstock.com
Представитель Кремля заявил, что «целиком и полностью поддерживает» рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области о допуске на очные занятия только студентов, сделавших прививку от COVID-19, либо имеющих антитела или документы о противопоказаниях. «Сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и плохо вакцинируемся. Поэтому такие чрезвычайные меры я считаю абсолютно нужными и оправданными», — отметил Песков.
Первым об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан заявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня. Власти обязали госучреждения и организации привить минимум 60% сотрудников. Это касается сферы услуг, торговли, общепита, учреждений здравоохранения, образования и соцзащиты, транспорта, ЖКХ, МФЦ и банков. Вслед за Москвой подобные меры ввели в Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.
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