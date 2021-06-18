Беглов: ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая

«Ситуация с распространением коронавируса непростая, но контролируемая. У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с Сovid-19», – заявил Александр Беглов.

«В Петербурге темпы вакцинации пока уступают динамике поставок вакцины. Возросла и скорость передачи вируса. С этими факторами связано увеличение числа тяжёлых пациентов. Значительную долю в этой категории больных составляют молодые люди. Они игнорируют возможность вакцинироваться, поздно обращаются к врачам и в результате сталкиваются с осложнённым течением заболевания», – доложил губернатор Председателю Правительства.

Беглов напомнил, что в Петербурге в связи с ситуацией с коронавирусом с 17-го числа введен запрет на работу детских комнат, объектов развлечения и фудкортов в торговых центрах, также ограничивается число участников массовых мероприятий.

В Петербурге наблюдается рост заражений коронавирусом. Ситуация становится все сложнее. За сутки выявлено 17 262 новых случав. Всего на 18 июня 2021 года - 5 281 309.

Напомним, что прием коронавирусных больных начала Мариинская больница, где в дополнение к существующим 92 развернуты еще 680 инфекционных коек. В стационаре сохранены 153 койки для оказания больным высокотехнологичной медицинской помощи.