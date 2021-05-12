«Полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно»: Павел Дуров — о стрельбе в школе Казани

Создатель Telegram и бывший генеральный директор «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал о том, как действовали модераторы Telegram после стрельбы в школе Казани. По его словам, обнародованный канал стрелка Ильназа Галявиева был заблокирован в течение часа после получения первых жалоб. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Публикуем полный текст комментария Дурова.
Павел Дуров
О стрельбе в школе Казани и том, как действовали модераторы Telegram:
Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.
Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.
Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики.
Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии.
Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь.
Напомним, утром 11 мая в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Стрельба началась в 09:20, сигнал с тревожной кнопки поступил в 09:25. По информации источника в Минпросвещения, в этот момент в здании находились 714 детей и около 70 сотрудников, в том числе 52 педагога. Огонь открыл 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По словам молодого человека, он «осознал себя богом», а потом в нем «стал пробуждаться монстр».
Число жертв стрельбы в школе возросло до девяти. «Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. Похороны погибших прошли на двух кладбищах Казани, Курган и Самосырово, 12 мая. Число пострадавших при стрельбе также увеличилось с 21 до 23 человек — 20 детей и трое взрослых. Состояние пятерых детей оценивается как тяжелое, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признался в массовом убийстве. Он считает, что убил четырех взрослых, и не знает, сколько школьников. Следственный комитет России возбудил дело по части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
По данным СК, Ильназ Галявиев не состоял на учете у нарколога или психиатра, однако ранее врачи диагностировали у него заболевание головного мозга. «Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении ведомства.
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