Почему люди становятся бездомными? В статистике «Ночлежки» за 2020 год

Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин опубликовал статистику бездомности за 2020 год. Она собирается на основе опроса тех, кто обращается в Консультационные службы «Ночлежки» в Москве и Петербурге. Впервые за восемь лет в тройку причин вошла потеря работы.
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Фото: facebook.com/grigory.sverdlin
Причины бездомности в 2020 году — по данным «Ночлежки»:
- Переезд в поисках работы — 32,6%
- Семейные проблемы — 32,5%
- Потеря работы или потеря возможности снимать жилье — 31,55%
- Утрата документов — 16,63%
- Жертвы мошенничества — 12,43%
- Переезд в другой город — 10,9%
- Химическая зависимость — 9,56%
- Болезнь — 8,8%
- Освободился из мест лишения свободы — 8,51%
- Продажа жилья — 5,83%
- Вынужденный переселенец — 3,54%
- Выпускник интерната — 3,06%
- Обманул работодатель — 3,06%
- Погорельцы — 2,77%
- Выселение из служебного жилья — 1,34%
- Взыскание жилья за долги — 1,24%
- Конфликт с соседями — 1,15%
«Интересно, что потеря работы впервые — за те 8 лет, что мы собираем такую статистику, вошла в тройку. Спасибо партии и правительству за «поддержку» граждан и бизнеса в пандемию. Вместе с «переездом в поисках работы» получается, что из-за отсутствия или потери работы на улице оказывается 64% бездомных», — отмечает директор «Ночлежки».
По данным «Ночлежки», бездомными в 2020 году оказались 502 женщины и 2 046 мужчин — «тут все стандартно, мужчин среди бездомных всегда порядка 80%», говорит Свердлин. Средний возраст 44 года — на год моложе, чем в 2019 году. В основном это граждане России (88,25%), 8,09% бездомных являются иностранцами, у 3,26% гражданство не установлено, у 0,39% его просто нет.
Образование у людей, ставших бездомными в 2020 году:
- Высшее, неоконченное высшее — 23,57% (16,8% в 2019)
- Среднее специальное — 40,15%
- Среднее — 27,66%
- Незаконченное среднее — 6,89%
- Нет образования — 1,18%
- Начальное — 0,54%
- Выпускники детского дома — 8,52% (12% в 2019).
- Были в местах лишения свободы — 28,13%
Источники существования:
- Временная работа — 41,87%
- Постоянная работа — 8,32%
- Благотворительность (в том числе церковная) — 23,71%
- Помощь близких — 18,36%
- Пенсия, пособия — 9,56%
- Собирательство — 7,07%
- Подаяние — 5,74%
- Рабочие дома (рабский труд) — 3,54%
- Другие — 5,45%
«2 656 человек обращались в 2020 году за помощью к юристам и соцработникам «Ночлежки» в Петербурге и Москве. И еще 2 926 обращались за едой, ночлегом, душем, стиркой, вещами», — резюмирует Свердлин.
Напомним, летом 2020 года благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила консультационную службу в Москве, в ноябре открыла душевой пункт «Неравнодуш», где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок.
Ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации. А рассказы 24 российских писателей и журналистов вошли в сборник «Дом» — книге, которую выпустила «Ночлежка».
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