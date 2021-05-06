Почему люди становятся бездомными? В статистике «Ночлежки» за 2020 год

Причины бездомности в 2020 году — по данным «Ночлежки»:

Переезд в поисках работы — 32,6%

Семейные проблемы — 32,5%

Потеря работы или потеря возможности снимать жилье — 31,55%

Утрата документов — 16,63%

Жертвы мошенничества — 12,43%

Переезд в другой город — 10,9%

Химическая зависимость — 9,56%

Болезнь — 8,8%

Освободился из мест лишения свободы — 8,51%

Продажа жилья — 5,83%

Вынужденный переселенец — 3,54%

Выпускник интерната — 3,06%

Обманул работодатель — 3,06%

Погорельцы — 2,77%

Выселение из служебного жилья — 1,34%

Взыскание жилья за долги — 1,24%

Конфликт с соседями — 1,15%

«Интересно, что потеря работы впервые — за те 8 лет, что мы собираем такую статистику, вошла в тройку. Спасибо партии и правительству за «поддержку» граждан и бизнеса в пандемию. Вместе с «переездом в поисках работы» получается, что из-за отсутствия или потери работы на улице оказывается 64% бездомных», — отмечает директор «Ночлежки».

По данным «Ночлежки», бездомными в 2020 году оказались 502 женщины и 2 046 мужчин — «тут все стандартно, мужчин среди бездомных всегда порядка 80%», говорит Свердлин. Средний возраст 44 года — на год моложе, чем в 2019 году. В основном это граждане России (88,25%), 8,09% бездомных являются иностранцами, у 3,26% гражданство не установлено, у 0,39% его просто нет.

Образование у людей, ставших бездомными в 2020 году:

Высшее, неоконченное высшее — 23,57% (16,8% в 2019)

Среднее специальное — 40,15%

Среднее — 27,66%

Незаконченное среднее — 6,89%

Нет образования — 1,18%

Начальное — 0,54%

Выпускники детского дома — 8,52% (12% в 2019).

Были в местах лишения свободы — 28,13%

Источники существования:

Временная работа — 41,87%

Постоянная работа — 8,32%

Благотворительность (в том числе церковная) — 23,71%

Помощь близких — 18,36%

Пенсия, пособия — 9,56%

Собирательство — 7,07%

Подаяние — 5,74%

Рабочие дома (рабский труд) — 3,54%

Другие — 5,45%

«2 656 человек обращались в 2020 году за помощью к юристам и соцработникам «Ночлежки» в Петербурге и Москве. И еще 2 926 обращались за едой, ночлегом, душем, стиркой, вещами», — резюмирует Свердлин.