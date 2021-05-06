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Почему люди становятся бездомными? В статистике «Ночлежки» за 2020 год

Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин опубликовал статистику бездомности за 2020 год. Она собирается на основе опроса тех, кто обращается в Консультационные службы «Ночлежки» в Москве и Петербурге. Впервые за восемь лет в тройку причин вошла потеря работы.

  • Фото: facebook.com/grigory.sverdlin

Причины бездомности в 2020 году — по данным «Ночлежки»:

  • Переезд в поисках работы — 32,6%
  • Семейные проблемы — 32,5%
  • Потеря работы или потеря возможности снимать жилье — 31,55%
  • Утрата документов — 16,63%
  • Жертвы мошенничества — 12,43%
  • Переезд в другой город — 10,9%
  • Химическая зависимость — 9,56%
  • Болезнь — 8,8%
  • Освободился из мест лишения свободы — 8,51%
  • Продажа жилья — 5,83%
  • Вынужденный переселенец — 3,54%
  • Выпускник интерната — 3,06%
  • Обманул работодатель — 3,06%
  • Погорельцы — 2,77%
  • Выселение из служебного жилья — 1,34%
  • Взыскание жилья за долги — 1,24%
  • Конфликт с соседями — 1,15%

«Интересно, что потеря работы впервые — за те 8 лет, что мы собираем такую статистику, вошла в тройку. Спасибо партии и правительству за «поддержку» граждан и бизнеса в пандемию. Вместе с «переездом в поисках работы» получается, что из-за отсутствия или потери работы на улице оказывается 64% бездомных», — отмечает директор «Ночлежки».

По данным «Ночлежки», бездомными в 2020 году оказались 502 женщины и 2 046 мужчин — «тут все стандартно, мужчин среди бездомных всегда порядка 80%», говорит Свердлин. Средний возраст 44 года — на год моложе, чем в 2019 году. В основном это граждане России (88,25%), 8,09% бездомных являются иностранцами, у 3,26% гражданство не установлено, у 0,39% его просто нет.

Образование у людей, ставших бездомными в 2020 году:

  • Высшее, неоконченное высшее — 23,57% (16,8% в 2019)
  • Среднее специальное — 40,15%
  • Среднее — 27,66%
  • Незаконченное среднее — 6,89%
  • Нет образования — 1,18%
  • Начальное — 0,54%
  • Выпускники детского дома — 8,52% (12% в 2019).
  • Были в местах лишения свободы — 28,13%

Источники существования:

  • Временная работа — 41,87%
  • Постоянная работа — 8,32%
  • Благотворительность (в том числе церковная) — 23,71%
  • Помощь близких — 18,36%
  • Пенсия, пособия — 9,56%
  • Собирательство — 7,07%
  • Подаяние — 5,74%
  • Рабочие дома (рабский труд) — 3,54%
  • Другие — 5,45%

«2 656 человек обращались в 2020 году за помощью к юристам и соцработникам «Ночлежки» в Петербурге и Москве. И еще 2 926 обращались за едой, ночлегом, душем, стиркой, вещами», — резюмирует Свердлин.

Напомним, летом 2020 года благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запустила консультационную службу в Москве, в ноябре открыла душевой пункт «Неравнодуш», где можно бесплатно помыться и привести одежду в порядок.

Ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации. А рассказы 24 российских писателей и журналистов вошли в сборник «Дом» — книге, которую выпустила «Ночлежка».

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