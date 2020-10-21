Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации «Ночлежка»

«Борис Гребенщиков ‒ давний друг «Ночлежки» и поддерживает нас много лет. В этом году он сделал нам особенный подарок: выпустил в нашу пользу альбом «Услышь меня, хорошая». Здесь есть и песни известных авторов в исполнении БГ, и его собственные композиции. Вы можете скачать альбом бесплатно, но и мы, и Борис Борисович, конечно, просим вас помочь тем, кто в силу самых разных причин оказался на улице, и пожертвовать комфортную для вас сумму на работу «Ночлежки»», — говорят в благотворительной организации.

Скачать альбом Бориса Гребенщикова «Услышь меня, хорошая» и сделать пожертвование можно на сайте благотворительной организации «Ночлежка».

Напомним, рассказы 24 российских писателей и журналистов выйдут в одном сборнике «Дом» — книге, которую готовит к выпуску благотворительная организация «Ночлежка». Сборник станет «настоящей художественной и публицистической литературой, которую будет интересно читать самому и приятно дарить тем, кого любишь». Также летом этого года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве. Каждый будний день, кроме вторника и четверга, около 30 человек будут получать необходимую помочь.