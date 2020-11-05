«Неравнодуш» открылся неподалеку от Пункта обогрева «Ночлежки» на Политехнической улице, 11Б и начнет принимать посетителей уже со следующего вторника, 10 ноября. В теплом помещении площадью 24 квадратных метра установлены две душевые кабины и два туалета, один из блоков оборудован специально для людей на инвалидном кресле. Также в душевой есть две стиральные и сушильные машины.

Ежедневно воспользоваться бесплатным душем смогут до 40 человек — по 5-6 посетителей в час, прачечное отделение рассчитано на 12 стирок и сушек в день. «Неравнодуш» будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00.

Как говорят в «Ночлежке», один день работы «Неравнодуша» обойдется благотворительной организации в 6 168 рублей — поэтому с появлением нового пункта особенно нужна помощь петербуржцев. Оказать поддержку проекту можно оформив регулярное пожертвование на сайте «Ночлежки».

«О душевом пункте на Кушелевке мы мечтали буквально годами, а теперь с огромной радостью перерезаем ленточку и приглашаем всех, кому нужна помощь, в «Неравнодуш». Будем смывать стереотипы и отстирывать стигму, чтобы в очередной раз показать: бездомность — это обстоятельства жизни, а не характеристика человека», — отмечают в благотворительной организации.

Напомним, ранее Борис Гребенщиков записал альбом «Услышь меня, хорошая» в пользу благотворительной организации «Ночлежка». Скачав ее на сайте организации, можно сделать пожертвование. Рассказы 24 российских писателей и журналистов выйдут в одном сборнике «Дом» — книге, которую готовит к выпуску «Ночлежка». Также летом этого года «Ночлежка» открыла консультационную службу в Москве. Каждый будний день, кроме вторника и четверга, около 30 человек будут получать необходимую помочь.