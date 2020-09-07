Алексей Сальников, Вера Полозкова, Дмитрий Быков, Борис Акунин и еще 20 писателей создали рассказы для сборника в поддержку «Ночлежки»

Как рассказали в «Ночлежке», сборник «Дом» — не книга о благотворительности. Авторы, работающие над ее созданием, рассказывают о наследстве, домашнем аресте, детских воспоминаниях и других событиях. «Это настоящая, хорошая художественная и публицистическая литература, которую будет интересно читать самому и приятно дарить тем, кого любишь», — отметили в организации.

«Это книга для Ночлежки, но не о ней и даже не о бездомности. В «Доме» мы собрали совершенно разные рассказы. В одних авторы говорят о наследстве, в других — о домашнем аресте, в третьих — о детских воспоминаниях и фантазиях. Каждому из писателей, как и каждому из читателей, есть что сказать о доме в самом широком смысле этого слова. Сборник, который мы хотим издать с вашей поддержкой, станет настоящим домом для всех этих важных мыслей», — объясняют в «Ночлежке».

Над сборником работали 24 российских писателя и журналиста — Алексей Сальников, Алена Долецкая, Алла Горбунова, Борис Акунин, Вера Полозкова, Галина Юзефович, Дина Рубина, Дмитрий Быков, Евгений Водолазкин, Евгения Тимонова, Екатерина Шульман, Катерина Гордеева, Ксения Букша, Лев Рубинштейн, Леонид Парфенов, Леонид Юзефович, Линор Горалик, Людмила Петрушевская, Людмила Улицкая, Марина Степнова, Михаил Шишкин, Наринэ Абгарян, Ольга Седакова и Юрий Сапрыкин.

На выпуск сборника «Дом» потребуется 680 тысяч рублей, собрать которые необходимо до 7 октября. От продажи книги, как отмечают в «Ночлежке», получится «выручить в 2-3 раза большую сумму, которая пойдет на работу проектов». «Вы присоединяетесь к сбору сейчас, а деньги от продажи изданной книги будут приходить к нам до тех пор, пока не раскупят весь тираж», — резюмируют в благотворительной организации. Поддержат сбор можно по ссылке.