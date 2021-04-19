Клиенты «Ночлежки» в Москве смогут устроиться на работу к застройщику элитного жилья. Компания выделила места и 20 (!) млн рублей на работу организации

«Любимый мой жанр «так не бывает». Как-будто холодный космос на пару градусов подогрели.

Что делает строитель элитного жилья, когда в районе открывается проект помощи бездомным? ну там хмурится, говорит «абанамат», снимает трубку и совершает ЗВОНОК?

Анастасия Малкова и Максим Гейзер, компания Stone Hedge, решили лично во всем разобраться и пришли в московскую «Ночлежку» в гости. Все посмотрели, задали миллион вопросов, взяли паузу на раздумья (я очень нервничал) и та-дам…

Решили брать на работу наших клиентов. Просто чтобы вы понимали — более крутого и элитного жилья в Москве нет. Я много где был, но такой уютной роскоши не видел никогда, смотрите картинки. И вот там будут работать вчерашние бездомные. Да, а почему, собственно, нет? Кем? Да кем угодно, говорит Stone: «от кандидата зависит — хоть айтишником, хоть маляром, хоть в отдел продаж». Три человека уже в процессе устройства на работу.

Более того. Stone Hedge решил стать ключевым партнером проектов «Ночлежки» в Москве и выделил 20 (ааа, нет, ААА) млн. рублей на работу Консультационной службы и Ночного автобуса в 2021 и 2022 году. А это и зарплаты юристов-соцработников-водителя, и поддержка программ профобучения, и предметы личной гигиены для подопечных, и и и. А, значит, будет больше людей, которые выбрались из беды, встали на ноги и снова живут по-человечески.

Большинство боится будущего, некоторые его создают, а есть люди, которые как-будто уже там живут. Люди, которые приняли такое решение, из последних. Не выкидывать бездомных из своего сознания, а вслед за тем и с городских улиц, а создавать проекты помощи. не просто строить элитные районы, но и думать про городскую инфраструктуру. «Раз строим дома, то логично помочь нуждающимся обрести дом». Вау. Будущее наступило.

Спасибо Александру Семину, без которого бы ничего не было, спасибо Анастасии и Максиму, спасибо Stone Hedge. В будущем, оказывается, теплее»