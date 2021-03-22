«С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 миллионов доз вакцин в Европу. Поскольку Европа — континент, на котором больше всего вакцин, которые одобрены медицинскими регуляторами, мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». У россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», — заявил Брентон.

По прогнозу Бретона, добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе получится к 14 июля.

Напомним, в феврале 2020 года главы государств и правительств стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты вакцинации. Чтобы создать технические условия для их реализации, Еврокомиссии потребуется около трех месяцев. Вот какими они будут. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила о том, что в стране не будут вводить «ковид-паспорта». По ее мнению, для россиян они могут стать «красной книжечкой со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные возможности».