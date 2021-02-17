Россияне жалуются на рост цен на такси во время снегопадов. Стоимость поездки завышали в 3-5 раз

«Общероссийское объединение пассажиров» получало жалобы от пассажиров такси на рост цен «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и других агрегаторов. Наиболее высокий рост цен в период с 12 по 15 февраля ощутили на себе москвичи — в 5 раз, жители регионов России — в 3 раза. В эти дни в большинстве городов центральной России прошли обильные снегопады, что стало препятствием для использования личных автомобилей. Проверить информацию о завышении цен на услуги простят именно за этот период.

«Большая часть сервисов повысили стоимость поездки абсолютно синхронно и на примерно одинаковые суммы. По факту, фактор погодных условий был использован агрегаторами такси для обоснования завышения цен на поездку для пассажира, что недопустимо в сложившейся ситуации, а с учетом доли на рынке крупнейших агрегаторов, позволяет им устанавливать любые цены и не нести за это ответственность», — приводит ТАСС текст коллективного обращения к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Напомним, о том, что на европейскую часть России надвигается волна аномального холода, синоптики предупреждали еще в начале февраля. В ночь на 16 февраля в Петербурге выпало 6,5 сантиметров снега. Небольшие осадки в городе не прекращались и в течение дня. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, каким заснеженным был город. На Ленинградскую область также надвигаются морозы. До конца рабочей недели температура воздуха будет варьироваться от 26 до 33 градусов ниже нуля.