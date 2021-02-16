Как предупреждает Главное управление МВД по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночь на среду, 17 февраля, местами ожидается понижение температуры воздуха до -26 градусов. На дорогах гололедица.

В четверг, 18 февраля, ночью и утром местами ожидается изморозь. Температура воздуха в ночное время от -24 до -29 градусов, местами понижение до 30-33 градусов. В пятницу, 19 февраля, ночью местами ожидается понижение температуры воздуха до 26 градусов ниже нуля. На дорогах во все дни гололедица.

В период с 17 до 19 февраля повышается вероятность ДТП, авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов, вероятность происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, происшествий, связанных с авариями на системах энергоснабжения и ЖКХ и нарушением жизнеобеспечения, повреждений на линиях электропередач.

Напомним, в ночь на 16 февраля в Петербурге выпало 6,5 сантиметров снега. Небольшие осадки в городе не прекратятся и в течение дня. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, каким заснеженным город был утром.