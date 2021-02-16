Минувшей ночью на Петербург обрушилась метель. Посмотрите, каким заснеженным город был утром

На расчистку магистралей Петербурга в ночь на 16 февраля вышло 1 066 единиц техники и 333 работника ручного труда. Во вторник утром город убирают 1 048 машин и 1 271 дворник. Помимо этого, аллеи, бульвары, парковые и садовые дорожки приводят в порядок еще 125 единиц техники и 635 специалистов.

За прошлые сутки было использовано 3,7 тысячи тонн песко-соляной смеси. Ее применяют для того, чтобы предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.