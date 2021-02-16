Минувшей ночью на Петербург обрушилась метель. Посмотрите, каким заснеженным город был утром

В ночь на 16 февраля в Петербурге выпало 6,5 сантиметров снега. Небольшие осадки в городе не прекратятся и в течение дня. Собрали фоторепортаж из социальных сетей — посмотрите, каким заснеженным город был утром.
На расчистку магистралей Петербурга в ночь на 16 февраля вышло 1 066 единиц техники и 333 работника ручного труда. Во вторник утром город убирают 1 048 машин и 1 271 дворник. Помимо этого, аллеи, бульвары, парковые и садовые дорожки приводят в порядок еще 125 единиц техники и 635 специалистов.
За прошлые сутки было использовано 3,7 тысячи тонн песко-соляной смеси. Ее применяют для того, чтобы предотвратить образование скользкости и обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 17 февраля, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов ниже нуля, днем — от 13 до 15. На дорогах гололедица. В четверг, 18 февраля, без существенных осадков, ночью и утром местами изморозь. В ночное время суток от -23 до -25 градусов, в окрестностях местами до -28, днем от 13 до 15 со знаком «минус». В пятницу, 19 февраля, местами небольшой снег. Ночью от 16 до 18 ниже нуля, местами до -20, днем — от -8 до -10. На дорогах гололедица.
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