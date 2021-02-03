В день суда над Навальным по всей России задержали почти 1,5 тысячи человек. На акции в Москве — актрису Аглаю Тарасову

Актриса Аглая Тарасова оказалась среди задержанных на акции протеста в центре Москвы вечером 2 февраля. По данным «Правозащита Открытки», Тарасова провела всю ночь в ОМВД «Западное Дегунино». Координатору проекта удалось связаться с ОМВД и выяснить у дежурного, что актрису оформляют по части 6.1 статьи 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», только к 5 утра 3 февраля.

Наказание по этой статье предполагает наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Ее дело будет рассматривать Тимирязевский суд Москвы.

Около 11:00 3 февраля Аглаю Тарасову отпустили ОМВД «Западное Дегунино» с другим протоколом — по части 5 статьи 20.2 КоАП. Это влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Как сообщил защитник актрисы и координатор «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, суд все равно состоится.

По данным «ОВД-Инфо» на 13:50 3 февраля, всего на акциях протеста в день суда над Алексеем Навальным задержали 1 438 человек — в том числе 1 170 в Москве и 251 в Петербурге.

Напомним, 2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному, Российского политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы — с учетом срока, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. С требованием немедленно освободить Навального выступили в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь США Энтони Блинкен.