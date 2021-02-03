Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Энтони Блинкен потребовали немедленно освободить Алексея Навального

2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному, Российского политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы — с учетом срока, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. С требованием немедленно освободить Навального выступили в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения.
La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:
Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным. Сегодняшнее решение суда, напротив, было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть освобожден немедленно.
Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021
Ангела Меркель, канцлер Германии:
Приговор Алексею Навальному ни в коей мере не соответствует принципам верховенства права. Навальный должен быть освобожден немедленно. Насилие по отношению к мирным демонстрантам должно прекратиться.
Энтони Блинкен, государственный секретарь США:
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением. Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией РФ, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний.
Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний.
Европейский суд по правам человека заключил, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было «незаконным и произвольным», «политически мотивированным». Текущее судебное разбирательство против Навального, которое началось с его задержания 17 января, является продолжением усилий по нарушению прав Навального и подавлению политического плюрализма. Как и было установлено ранее ЕСПЧ.
Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами в стремлении привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан.
The United States is deeply concerned by Russia’s actions toward Aleksey Navalny. We reiterate our call for his immediate and unconditional release as well as the release of all those wrongfully detained for exercising their rights.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021
С требованием немедленно освободить Алексея Навального выступили верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Швеции Стефан Левен, президент Словакии Зузана Чапутова, глава МИД Чехии Томаш Петршичек, бывший посол США в России Майкл Макфол, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), МИД Швейцарии, глава МИД Канады Марк Гарно, сенатор США от штата Юта Митт Ромни, комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Вот что ответили в МИД России на призывы освободить Алексея Навального.
Мария Захарова, официальный представитель МИД:
Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться.
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