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Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Энтони Блинкен потребовали немедленно освободить Алексея Навального

2 февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный Алексею Навальному, Российского политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы — с учетом срока, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев. С требованием немедленно освободить Навального выступили в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Приговор Алексею Навальному недопустим. Политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением. Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

Решение Алексея Навального вернуться в Россию после отравления было по-настоящему смелым и самоотверженным. Сегодняшнее решение суда, напротив, было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть освобожден немедленно. 

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Приговор Алексею Навальному ни в коей мере не соответствует принципам верховенства права. Навальный должен быть освобожден немедленно. Насилие по отношению к мирным демонстрантам должно прекратиться.

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением. Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией РФ, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Европейский суд по правам человека заключил, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было «незаконным и произвольным», «политически мотивированным». Текущее судебное разбирательство против Навального, которое началось с его задержания 17 января, является продолжением усилий по нарушению прав Навального и подавлению политического плюрализма. Как и было установлено ранее ЕСПЧ.

Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами в стремлении привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан.

С требованием немедленно освободить Алексея Навального выступили верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Швеции Стефан Левен, президент Словакии Зузана Чапутова, глава МИД Чехии Томаш Петршичек, бывший посол США в России Майкл Макфол, председатель Европейского парламента Давид Сассоли, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), МИД Швейцарии, глава МИД Канады Марк Гарно, сенатор США от штата Юта Митт Ромни, комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Вот что ответили в МИД России на призывы освободить Алексея Навального.

Мария Захарова, официальный представитель МИД:

Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. И всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, а я думаю, что вы это знаете, собственных проблем в этих странах немало, есть чем заняться.

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