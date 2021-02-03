Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Борис Джонсон и Энтони Блинкен потребовали немедленно освободить Алексея Навального

Энтони Блинкен, государственный секретарь США:

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением российских властей приговорить оппозиционера Алексея Навального к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, заменив его условный срок тюремным заключением. Как и каждый гражданин России, Навальный имеет права, предусмотренные Конституцией РФ, и Россия имеет международные обязательства уважать равенство перед законом и право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Мы повторяем наш призыв к правительству России немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также сотни других граждан России, незаконно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, включая право на свободу выражения мнений и мирных собраний.

Европейский суд по правам человека заключил, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было «незаконным и произвольным», «политически мотивированным». Текущее судебное разбирательство против Навального, которое началось с его задержания 17 января, является продолжением усилий по нарушению прав Навального и подавлению политического плюрализма. Как и было установлено ранее ЕСПЧ.

Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами в стремлении привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав ее граждан.