Статистика дня: 85% россиян решили провести новогодние праздники дома

В опросе сервиса «Яндекс.Путешествия» приняли участие 9,5 тысяч человек. 13% опрошенных никуда не поедут из-за риска заражения коронавирусом. 9% отказались от поездки из-за ограничительных мер в регионах. 34% россиян хотели бы отправиться в путешествие, но не сделают этого из-за отсутствия денежных средств. А 29% жителей страны просто привыкли проводить новогодние праздники дома.

Россияне чаще бронировали отели в Сочи и Москве. Несмотря на «новогодние» ограничения — в городе не будут работать музеи, театры, выставки и общепит — в тройку наиболее предпочтительных регионов для путешествия вошел и Петербург.

В первой пятерке внутренних направлений также оказались Ялта и Казань. Во вторую пятерку вошли Кисловодск, Калининград, Анапа, Геленджик и Ярославль. Также россияне бронировали проживание на новогодние праздники в Алуште, Севастополе, Пятигорске, Нижнем Новгороде и Белокурихе. Немногие решились на путешествие за границу — по этому направлению лидируют Турция, Абхазия и ОАЭ.

Напомним, на празднование нового, 2021-го года россияне планируют потратить в среднем по 25 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом жители страны сократят расходы на подарки, увеличив траты на праздничный стол.