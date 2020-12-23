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Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей России

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Такое предложение ранее выдвинул лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

  • Фото: Shutterstock.com

     

«Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил Неверов сегодня, 23 декабря, в ходе заседания Госсовета. 

А вот петербуржцы уже официально смогут полностью посвятить 31 декабря подготовке к празднованию Нового года. Губернатор Александр Беглов объявил последний день 2020 года выходным.

Напомним, к Новому году многодетным семьям Петербурга выплатят по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Для того, чтобы получить выплаты, никуда ходить не надо. Ранее президент России Владимир Путин также заявил о том, что к Новому году семьи с детьми в России получат выплаты. На каждого ребенка до семи лет положено по 5 тысяч рублей.

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