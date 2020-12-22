По словам председателя Комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова, для того, чтобы получить выплаты, никуда ходить не надо — в базе есть все необходимые сведения о многодетных семьях. На сегодняшний день это 152 тысячи детей в 47 тысячах семей. Выплаты обещают произвести в течение 1-2 дней, последний день выплат — 31 декабря.

«Предусмотрены возможности финансовые для того, чтобы мы в течение оставшегося периода времени до 1 января выплатили всем детям многодетных семей по 3 тысячи рублей. На сегодняшний день это 152 тысячи детей, у нас в городе 47 тысяч с лишним многодетных семей. И мы в течение 1-2 дней готовы профинансировать на имеющиеся счета наших горожан соответствующие финансовые источники», — приводит ТАСС слова Ржаненкова.

Также финансовую поддержку окажут детям-инвалидам, находящимся как в учреждениях, так и в семьях — в Петербурге около 17 тысяч детей с ограничениями по здоровью. «Они получат возможность за счет благотворительных источников, у нас есть договоренность соответствующая, [приобрести] новогодние подарки. С 26 числа у нас будут эти акции организованно проводиться в детских медицинских учреждениях», — добавил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин также заявил о том, что к Новому году семьи с детьми в России получат выплаты. На каждого ребенка до семи лет положено по 5 тысяч рублей.