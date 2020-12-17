К Новому году семьи с детьми в России получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка

«В этом году, к сожалению, в силу эпидемиологических ограничений отменены массовые мероприятия связанные с детскими елками, а праздник необычный, связан с ожиданиями, надеждами на будущее. Я посоветовался и с правительством, и с администрацией президента, и договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей. Каждому ребенку», — заявил Путин.

Напомним, ранее стало известно, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформлять автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Для того, чтобы их получить, никаких заявлений подавать будет не надо. С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал в России начали оформлять автоматически. Это первая социальная государственная услугоа, которая предоставляется гражданину страны без его участия — не потребуется даже подавать заявление для ее получения. Ранее правительство РФ также расширило программу маткапитала — теперь его выплачивают также после рождения первого ребенка.