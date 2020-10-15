Понятия «самоизоляция» и «социальная дистанция» планируют прописать в законе России

По мнению Матвиенко, необходимо дать законодательное определение понятиям «самоизоляция», «режим ограничительных мер», «режим самосохранения», «социальная дистанция», вошедшим в обиход в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Над тем, чтобы дать юридические определения понятиям и рамки их возможного использования, уже работает несколько комитетов Совета Федерации.

«Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется. Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования», — рассказала ТАСС Матвиенко.

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