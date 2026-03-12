«Красота — это нетривиальная мысль» Знакомьтесь, Роман Кравченко — петербургский школьник-победитель международной олимпиады по математике

О самостоятельной жизни с 15 лет

Каково начинать самостоятельную жизнь в 15? Знаете… нормально! Во всяком случае, у меня проблем не было. В плане быта не сильно отличалось от поездок в какой-нибудь лагерь. Разве что надо принимать больше самостоятельных решений — это, конечно, сложнее.

Однако как я на это смотрел? Это же моя инициатива, а не меня родители из дома выпихнули. Я пришел к ним и сказал: «Вот так и так, хочу туда поступить». Мама, конечно, волновалась — куда же без этого, — мол, как это в 15 лет в чужом городе? Но все же долго ее уговаривать мне не пришлось.

Опять же, я понимал, что уезжать придется в любом случае — не в 8-м так в 11-м классе. Так что на жизнь в интернате я изначально смотрел как на промежуточный этап самостоятельной жизни. В конце концов, нас тут кормят, дают постельное белье — все это чуть проще, чем будет в общежитии. Полезно будет привыкать постепенно.

По родному городу я, разумеется, иногда скучаю, но это уже не тяжело — просто какая-то ностальгия. Мне приятно приезжать в Новороссийск, погулять в каких-то местах, в которых я давно не был. Но это уже не негативные ощущения, мне теперь не грустно от этого.