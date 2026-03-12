«Красота — это нетривиальная мысль» Знакомьтесь, Роман Кравченко — петербургский школьник-победитель международной олимпиады по математике

В этом году российские школьники завоевали сразу четыре медали на престижной международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics. По сумме баллов россияне (формально выступающие не командой, а как индивидуальные участники) обогнали сборную Китая, официально занявшую первое место. Золотую медаль на турнире завоевал Роман Кравченко — вот уже три года он живет и учится в Петербурге. Собака.ru поговорила с ним о красоте математики, коротких видео, самостоятельной жизни с 15 лет и о том, почему IT для него (во всяком случае, пока) не приоритет.
О себе
Я родился в Новороссийске, Краснодарский край. Математикой интересуюсь очень давно — уже не помню, когда это началось. Еще в начальной школе участвовал в каких-то олимпиадах. В четвертом классе я пошел в математический кружок, у нас там есть в Краснодарском крае, Центр Бернулли называется. Основная база у них в Краснодаре, но в других городах они тоже работают, тем более что основной период обучения — 6-й и 7-й классы — у меня пришелся на коронавирус. Так что большая часть занятий все равно была онлайн.
В конце восьмого класса я взял победителя на Всероссийской олимпиаде для девятиклассников. Летом я был в петербургском матлагере при лицее № 239. После этого поступил в сам лицей, где, собственно, учусь и живу в интернате уже третий год.
О самостоятельной жизни с 15 лет
Каково начинать самостоятельную жизнь в 15? Знаете… нормально! Во всяком случае, у меня проблем не было. В плане быта не сильно отличалось от поездок в какой-нибудь лагерь. Разве что надо принимать больше самостоятельных решений — это, конечно, сложнее.
Однако как я на это смотрел? Это же моя инициатива, а не меня родители из дома выпихнули. Я пришел к ним и сказал: «Вот так и так, хочу туда поступить». Мама, конечно, волновалась — куда же без этого, — мол, как это в 15 лет в чужом городе? Но все же долго ее уговаривать мне не пришлось.
Опять же, я понимал, что уезжать придется в любом случае — не в 8-м так в 11-м классе. Так что на жизнь в интернате я изначально смотрел как на промежуточный этап самостоятельной жизни. В конце концов, нас тут кормят, дают постельное белье — все это чуть проще, чем будет в общежитии. Полезно будет привыкать постепенно.
По родному городу я, разумеется, иногда скучаю, но это уже не тяжело — просто какая-то ностальгия. Мне приятно приезжать в Новороссийск, погулять в каких-то местах, в которых я давно не был. Но это уже не негативные ощущения, мне теперь не грустно от этого.
О Петербурге
Честно, пока не знаю, что сказать о Петербурге. Все достаточно нейтрально. Мне очень нравится, когда здесь солнце светит, но это происходит нечасто. Помню, когда где-то месяц назад было холоднее, я гулял по замерзшей Неве, было солнечно и это просто красиво. Мне очень понравилось!
А вот насчет любимых мест — пока сложно. За три года я не сильно много, где успел побывать, к сожалению. Но когда-нибудь исправлюсь. Я ведь планирую оставаться поступать в Петербурге [в университет].
О математике
Мне нравится процесс изучения, решения каких-то задач. Ты идешь по задаче, постепенно находятся какие-то закономерности, всплывает что-то интересное. Когда получается прийти к решению — это воспринимается как успех.
Красота здесь — это результат процесса. Мне нравится, когда в решении присутствует какая-то нетривиальная мысль. Понимаете, решение может быть прямолинейным, просто последовательность логически вытекающих друг из друга шагов. А бывает по-другому — когда в одной строчке заключено максимальное количество интересных мыслей. Прочитал и говоришь: «Вау! Вобще круто!». Буквально начинаешь смотреть на задание совершенно по-другому. Это восхитительно…
О занятиях по нескольку часов в день
На зимних сборах мы занимаемся по восемь часов в день шесть дней в неделю. На летних — значительно больше. Ну а в свободное время… наверное, у меня уходит больше двух часов в день, но я, признаться, не считаю.
Я довольно редко решаю задачи прицельно — вот, собрался и сидишь. Обычно это происходит, когда опубликовали задания какой-то интересной олимпиадки. Тогда я сажусь и из соревновательного интереса решаю [на время].
Обычно же мне просто хочется этим заниматься — не как подготовкой к сборам, а просто когда занимаюсь своими делами. Смотрю, к примеру, YouTube и параллельно достаю планшет, решаю какую-то задачку. Не торопясь, это меня не напрягает.
О победе на олимпиаде
Romanian Master of Mathematics проходит в Бухаресте уже много лет. Туда приглашаются страны, которые традиционно успешно выступают на IMO (Международная математическая олимпиада). Все проходит стандартно: два дня, шесть заданий (по три на день) — каждая задача оценивается в 7 баллов. От страны выступает по четыре человека — итоговая таблица подводится по трем лучшим. То есть из четырех представителей команды берутся три лучших результата, по ним и определяется результат страны в общем зачете.
Как все проходило: мы приехали в Сочи, в Сириус (в последние годы российские школьники не приезжают в Румынию, а участвуют в олимпиаде дистанционно, — прим. Собака.ru). Добирались не без сложностей, у нас переносили на другой день самолет.
Когда же наконец добрались, то все было стандартно — все задачи потенциально были решаемы, что показал результат нашей команды. Если работы нас четверых объединить, то все задачи будут решены. Однако ответить на все сразу очень трудно, собственно говоря, никому из участников это и не удалось: максимальный результат на олимпиаде — 35 баллов из 42 возможных.
К примеру, в последний день последняя задача была от российских авторов на комбинаторику. Там была большая математическая структура — кстати, красивая, там есть интересные идеи, — на ее основе, грубо говоря, надо было придумать определенную структуру и доказать, что при других значениях эта структура не может существовать. Максиму [Большакову, члену российской команды, серебряному медалисту олимпиады] удалось построить структуру, а мне — доказать, что при других данных она невозможна. Но нам обоим не удалось сделать все сразу.
О соперничестве и дружбе
Мы живем в режиме очень длинных отборов на международные олимпиады. Каждый цикл начинается в июне, когда школьники приходят на Всерос (Всероссийская олимпиада по математике, — прим. Собака.ru). Потом идут летние сборы, потом октябрьские, потом январские. Затем Romanian Master of Mathematics, после этого еще одна Всероссийская олимпиада, потом сбор в мае, потом IMO.
Для тех, кто участвует в Международной математической олимпиаде, цикл длится больше года, на каждом этапе происходит отсев. Для меня это уже третий цикл.
Есть ли между нами соперничество? Конечно, есть. Это факт, мы все соперничаем, чтобы в итоге оказаться в топ-6 участников IMO. Ну, это логичный итог всех отборов. Но мне все же кажется, что это больше товарищеские отношения, негатива в этом нет. Я, во всяком случае, за собой не замечал, чтобы желал неудачи кому-то.
Скорее мы больше как друзья. Буквально мы в одной команде, как в спортивном клубе. Просто кого-то могут вызвать в сборную страны, а кого-то нет. Но ведь в конечном итоге мы все в одном клубе.
О тех, кто пришел на смену «поколению TikTok»
Мне кажется, представление о том, что участники математических олимпиад не ладят с другими — стереотип. Здесь нет такого, что мы все задроты. Конечно, сейчас у меня круг общения в основном состоит из людей, которые занимаются математикой. Ну просто я живу в интернате, где учатся математике.
Но когда жил в Новороссийске, я учился с разными ребятами, в том числе не связанными с математикой. Со многими я до сих пор поддерживаю связь, когда приезжаю.
Я уверен, что мы чем-то отличаемся от родителей или сегодняшних 25-летних. Это стандартно — мир очень быстро меняется. Как минимум люди сегодня еще раньше начинают пользоваться социальными сетями. В остальном…
Короткие ролики никуда не делись, я тоже их смотрю (хотя не уверен, что это правильно), только пользуюсь больше YouTube. Общаются все в «телеге», разве что «ВКонтакте» стали сильно меньше пользоваться за последние четыре года. Во всяком случае, я.
О планах на будущее
Вижу ли я будущее как что-то предсказуемое? Нет! У меня есть общее представление, чем я собираюсь заниматься, но я понимаю, что в любой момент может случиться что угодно и все резко поменяется. Ну что ж, тогда и будем разбираться, а пока двигаемся по заготовленному вектору.
Мне кажется, что логичным следствием не самого приятного опыта, например, пандемии, является то, что человек теперь лучше готов к будущим трудностям. Те же олимпиады — я много выступал, далеко не всегда успешно. Я понимаю, что помешать могут самые разные проблемы, иногда вообще не зависящие от тебя. В любом случае они делают тебя более готовым к будущим трудностям.
Я собираюсь поступать в СПбГУ на факультет МКМ (Факультет Математики и компьютерных наук). Там есть четыре направления — науки о данных, современное программирование, искусственный интеллект (AI360) и собственно математика. Я собираюсь на последнюю. Хотел бы попробовать заниматься математикой как наукой и постараться добиться в этом хороших результатов.
Компьютерные науки — это интересно, но, честно говоря, я сейчас за ними особо не слежу. У меня нет большого опыта в кодинге (хотя мы с одноклассниками выиграли золотую медаль по программированию). И все же для меня это не так интересно, уж точно не основное.
Если же говорить о более отдаленной перспективе, лет на 10, то у кого-то [из моих сверстников] есть четко выверенный план. У меня такого скорее нет. Знаю только, что уезжать за границу не хочу, планирую развиваться в России.
В остальном… кто знает, что будет через 10 лет? Кем я буду через 10 лет? Мне будет почти 30, я точно буду уже совершенно другим человеком. Категории лучше или хуже тут вряд ли применимы. Моя жизнь точно будет другой. Я считаю, что, как и в любом деле, самое главное — это упорно трудиться, вкладывать всего себя в свое призвание и тогда результат будет успешным.
