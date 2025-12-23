Знакомьтесь, команда петербургского Политеха, выигравшая мировой чемпионат «Битва Роботов»!

О рождении команды «Всеядных»

Виктор Яковлев: Для нас все началось в 2023 же году. У нас была группа инициативных студентов — изначально все мы были однокурсниками. Нам просто хотелось где-то применить наши знания.

А тут сошлись сразу несколько обстоятельств. Во-первых, к нам в универ приехали ребята, которые когда-то занимались боевыми роботами, еще для старых российских турниров. Мы послушали, посмотрели и подумали: «А прикольно!» Решили сделать свой чемпионат, внутри института.

Однако потом анонсировали первую «Битву роботов», там планировалось участие университетских команд. В итоге нас спросили, не хотите ли, мол, заявиться? Мы отвечаем: «Хотим!». Команду поддержал «Ростелеком».

Проанонсировали все это в группе Политеха. Сперва сюда, [в лабораторию в здании знаменитой политеховской водонапорной башни], пришло много людей. Однако многие не понимали, что это такое. В итоге… многие отвалились, и остались мы — та самая компания со второго курса бакалавриата.

Робота мы делали все лето. Сперва посмотрели американские соревнования — выбирали конструкцию. Мне очень понравился робот BiteForce, и мы решили для начала, для первых соревнований, просто его скопировать. Но дальше все пошло как всегда. Американцы использовали коллекторные моторчики, а они сейчас в России не продаются. Пришлось использовать другие, это повлекло за собой другие изменения, а те — еще. В итоге робот получился совершенно другим.

С ним мы и поехали на отборочные соревнования. Они проходят в три этапа. В каждой группе по 16 команд, по итогам первого матча отсеиваются 8. Дальше оставшиеся команды сходятся друг с другом и в следующем матче отсеиваются еще 4. Оставшиеся выходят в финал. Это нам удалось, но там мы проиграли в первом же матче китайцам, которые в итоге стали чемпионами.