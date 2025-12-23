Знакомьтесь, команда петербургского Политеха, выигравшая мировой чемпионат «Битва Роботов»!

Уже традиционно в декабре проходит финал чемпионата «Битва Роботов» — крупнейшего международного соревнования. Три года подряд в число претендентов на титул попадает команда петербургского Политеха — и в этот раз студентам и их роботу удалось не просто выйти в финал, но победить! Редактор Собака.ru Константин Крылов встретился с триумфаторами — они рассказали о драматических перипетиях соревнований и мечте сойтись на одной арене с самыми мощными роботами иностранных чемпионатов.
Виктор Яковлев (капитан команды «Всеядные», Политехнический университет Петра Великого)
О «Битве Роботов»
Виктор Яковлев (капитан команды «Всеядные», Политехнический университет Петра Великого): Соревнования боевых роботов начались еще в 1990-е годы. К примеру, [знаменитый британский телеведущий] Джереми Кларксон вел программу Robot Wars — один из первых подобных турниров. А с 2000-х существует американское шоу BattleBots.
Помню, когда я был еще маленький, я смотрел Robot Wars, мы в школе обсуждали, как это прикольно…. И сколько денег они тратят на роботов, которых потом ломают.
В России тоже были соревнования, но они были не такими масштабными и с куда меньшими бюджетами. С 2023-го же проводится международный чемпионат «Битва Роботов».
О рождении команды «Всеядных»
Виктор Яковлев: Для нас все началось в 2023 же году. У нас была группа инициативных студентов — изначально все мы были однокурсниками. Нам просто хотелось где-то применить наши знания.
А тут сошлись сразу несколько обстоятельств. Во-первых, к нам в универ приехали ребята, которые когда-то занимались боевыми роботами, еще для старых российских турниров. Мы послушали, посмотрели и подумали: «А прикольно!» Решили сделать свой чемпионат, внутри института.
Однако потом анонсировали первую «Битву роботов», там планировалось участие университетских команд. В итоге нас спросили, не хотите ли, мол, заявиться? Мы отвечаем: «Хотим!». Команду поддержал «Ростелеком».
Проанонсировали все это в группе Политеха. Сперва сюда, [в лабораторию в здании знаменитой политеховской водонапорной башни], пришло много людей. Однако многие не понимали, что это такое. В итоге… многие отвалились, и остались мы — та самая компания со второго курса бакалавриата.
Робота мы делали все лето. Сперва посмотрели американские соревнования — выбирали конструкцию. Мне очень понравился робот BiteForce, и мы решили для начала, для первых соревнований, просто его скопировать. Но дальше все пошло как всегда. Американцы использовали коллекторные моторчики, а они сейчас в России не продаются. Пришлось использовать другие, это повлекло за собой другие изменения, а те — еще. В итоге робот получился совершенно другим.
С ним мы и поехали на отборочные соревнования. Они проходят в три этапа. В каждой группе по 16 команд, по итогам первого матча отсеиваются 8. Дальше оставшиеся команды сходятся друг с другом и в следующем матче отсеиваются еще 4. Оставшиеся выходят в финал. Это нам удалось, но там мы проиграли в первом же матче китайцам, которые в итоге стали чемпионами.
Робот «Всеядных», выступавший в этом сезоне (спереди) и первый робот команды из политеха (сзади)
О медалях прошлого сезона
Виктор Яковлев: Вернувшись домой, мы сделали второго робота — к примеру, отказались от сварки, все крепления сделали на винтах. В том числе потому, что материал для сварки должен быть помягче, а мы, наоборот, хотели придать конструкции максимальную жесткость. Летом мы специально отправили одного из нашей команды — Витю Рудакова — на курсы по фрезеровке.
В итоге с новым роботом мы дошли уже до реальной борьбы за медали. В полуфинале мы проиграли «Папочкам» (петербургской команде Daddy Bots, — прим. ред.). В итоге они стали чемпионами, а мы выиграли в матче за третье место у московской команды Atom.
И все же нам очень хотелось реванша. Вернувшись домой, мы начали работать на улучшениями. Было понятно, что у нас хороший потенциал, но надо дорабатывать множество мелочей, если мы хотим в следующий раз взять золото.
Опять мы работали все лето, часто ездили в Москву — там есть специальная площадка, где мы часто зависали до 2–3 часов ночи (надеемся, что совсем скоро у нас тоже появится своя арена для тренировок).
По конструкции мы дорабатывали не так и много — главные силы бросили на то, чтобы сделать двух роботов (правила позволяют привозить на соревнования неограниченное число одинаковых машин). Это, кстати, сильно нам помогло.
Виктория Сайкинова
Участница команды «Всеядные»:
«Очень яркое впечатление, когда ты приходишь в Башню (т.е. в лабораторию в здании водонапорной башни, — прим. ред.) с утра, а выгоняют тебя администраторы, уже когда она закрывается вечером».
Об отборочных 2025 года
Виктор Яковлев: Первый бой отборочных этого года начался для нас интересно — мы прилипли к полу. Дело в том, что основное оружие у нас — спиннер (массивный быстро вращающийся блок для отбрасывания и переворачивания противника, — прим. ред.). При поворотах робот может крениться. Для борьбы с этим необходимы магниты.
Однако в первом бою мы наехали на какой-то бугорок и из-за магнитов не могли двинуться с места. Противник, «Байкальские звери» из Иркутска, нас спас. Они пнули нашего робота, и это оторвало магниты от пола. В результате мы снова смогли ездить и наносить удары. Вскоре у них сгорела электроника — мы знали, что у противника были проблемы и рассчитывали на такой исход.
Бой все равно получился довольно напряженный, но в голове были уже мысли о следующем противнике. Им была московская команда Atom — та самая, которую мы обыграли в прошлом году в борьбе за бронзу. И они тоже хотели реванша.
Рубен Агасян
Участник команды «Всеядные»:
«Все понимали, что бой с Atom будет сложный. У них, условно говоря, «танк» — бронированный робот защитного типа. У нас скорее нападающий. Получилось такое столкновение идеологий».
Виктор Яковлев: Мы обменялись большим количеством сильных ударов. В какой-то момент сломали Atom орудие и повредили ходовую. У нас отказало орудие. Так бой и закончился — в таких случаях победу присуждают судьи. Они оценивают состояние робота, конструкцию, агрессивность на площадке. Я понимал, что по агрессивности мы наравне, но вот по состоянию у нас все было лучше. В итоге победу отдали нам.
Вернувшись домой, мы долго думали, что случилось во время боя с Atom, почему у нас отказало оружие. Решили дополнительно укрепить конструкцию, работы у фрезеровщиков прибавилось в два раза — в ходе межсезонья у них есть весна и целое лето. Между отборочными и финальными боями проходит два месяца. Но мы успели.
О победе в финале
Виктор Яковлев: Все началось еще до финала — мы решили отправить робота в Москву транспортной компанией, а сами полететь на самолете. В итоге мы прилетели в среду, вечером заселились в отель. В четверг перед выездом на арену для тренировок пошли завтракать, и тут узнаем, что… машина еще в Твери, хотя должна была уже приехать (у водителя ночью последовательно лопнуло два колеса).
Пока все команды в четверг тренировались, у нас день ушел на борьбу с транспортной компанией, поиски запаски на «Авито» и нервное ожидание. В итоге роботов все же привезли, но не к полудню, а к десяти вечера. В пятницу при выезде на арену у нас сгорает регулятор, а запасные, как выяснилось, работают хуже. В итоге работающее устройство пришлось перебрасывать с одного робота на другого. Только к вечеру мы как-то все отладили.
В субботу первый бой был с московской командой Turbo Masha — мы справились за пару ударов. Но следующий нам предстоял с прошлогодними чемпионами — «Папочками». В самом начале мы нанесли первый удар — их робот отлетел в стену. Однако потом они заехали к нам в борт, у нас зажало одно из колес, и мы потеряли возможность нормально маневрировать. Из позиции нападающего мы перешли в позицию агрессивного защитника.
Виктория Сайкинова
Участница команды «Всеядные»:
«Самое начало боя, а мы уже не можем нормально ехать. Когда я это увидела — это было очень тяжело. Я столько времени потратила на то, чтобы собрать колеса и редуктора… Мне было страшно, что все происходящее и моя вина тоже».
Виктор Яковлев: В какой-то момент у «Папочек» вышло из строя орудие. У нас оно работало, но была повреждена ходовая. До последнего было непонятно, кто одержит верх. Когда судьи присудили победу нам, просто камень с души упал.
Один из наших роботов после этого боя уже фактически закончил турнир. Хорошо, что у нас был запасной. С ним мы вышли на бой с индусами GodSpeed. И тут нам отчасти повезло, после нескольких обменов ударами у них что-то заклинило. Они не могли ехать дальше, и тут перед нами встала дилемма. С одной стороны, мы могли этим воспользоваться и ударить, но был шанс, что мы вернем их в движение. С другой стороны, мы могли ничего не делать и надеяться, что они не сдвинуться в течение 10 секунд, что означает автоматическое поражение. Мы решили поберечь своего последнего робота. Тронуться снова у них так и не получилось.
Бой за первое место нам предстоял с бразильцами — очень опытной командой (у них порядка 40 боев в американской BattleBots). И тут начинаются качели — где-то нам удалось нанести удар, где-то им нас подцепить. За 6 секунд до конца они перевернулись на орудие и больше не могли пошевелиться. Дальше решение оставалось за судьями. Те решили, что если бы бой длился еще 4 секунды, то бразильцы ничего бы все равно не смогли бы сделать, и присудили победу нам.
Это было очень круто — после вылета «Папочек» мы оставались единственной командой из России. Остальные были китайцы, иранцы, аргентинцы, индусы. Вся ремзона (место, где собираются команды, чтобы чинить поврежденных роботов между боями, — прим. ред.) была за нас.
Повреждения, оставшиеся на алюминиевой раме, после соревнований
Что дальше?
Виктор Яковлев: Лучшая команда «Битвы роботов» через год отправляется в Дубай на «Битву будущего». В 2026 году от нас поедут «Папочки», в 2027-м, надеюсь, наша очередь. Пока же будем делать робота сильнее к следующему сезону. Чем выше классом противники, тем нам виднее, что еще можно улучшить.
Конечно, в будущем хотелось бы встретиться с американскими командами. «Битва роботов» и BattleBots — это как две киновселенные: Marvel и DC. Думаю, всем — и фанатам, и участникам — было бы интересно посмотреть на то, как они сошлись бы вместе.
Что до нас… Сами мы уже в магистратуре и набираем себе новичков. Лично я уходить из «Битвы роботов» не намерен, я точно останусь, возможно, [после окончания Политеха] только перейду в другую категорию — из 110 кг, как сейчас, уйду в 1,5 (где требуется меньше ресурсов на строительство робота, — прим. ред.). Ну и еще планирую развивать это пространство (лабораторию в здании Башни), а оно пока для меня неотделимо связано с нашим роботом.
