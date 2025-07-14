Бакалавриат все же исчезнет из вузов? Почему поступить на некоторые программы станет сложнее? Главное о реформе образования!

Примерно в том же духе высказывается и проректор по учебной работе Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерина Зоринова. «Нельзя сказать, что реформа принципиально меняет российскую систему образования, — говорит она. — Пока у нас нет ни проектов стандартов, ни какой-то конкретной информации [о них], но то, что мы видели в презентации Минобрнауки, не позволяет сказать, что нас ждут какие-то радикальные изменения».

Тем не менее на вопросе терминов реформа не заканчивается. Так, формальное объединение специалитета и бакалавриата в единый базовый уровень образования позволяет всем, кто получил первый диплом, бесплатно продолжать высшее образование (сейчас выпускники с дипломом специалиста могут поступать в магистратуру только на платное отделение).

Впрочем, напоминает Екатерина Зоринова, не исключено, что поступление на второй уровень высшего образования может стать сложнее по другой причине. Еще в 2022 году озвучивалось, что выпускникам бакалавриата могут запретить идти в магистратуру не по своему профилю, проще говоря, выпускник физфака не мог бы поступить на программу по классической филологии. «Мы сейчас не знаем, будет ли введено это ограничение или нет, — говорит Зоринова. — И если да, то насколько близким должно быть базовое образование».

Тем не менее для выпускников колледжей такое ограничение уже утверждено. В апреле 2025-го Госдума утвердила поправки в закон об образовании предусматривающие, что те, кто окончил среднее специальное учебное заведение, могут попасть в вуз без ЕГЭ, только если продолжают учебу по тому же профилю. Эта поправка вступает в силу с 1 сентября, то есть фактически уже со следующей приемной кампании.