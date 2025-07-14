Бакалавриат все же исчезнет из вузов? Почему поступить на некоторые программы станет сложнее? Главное о реформе образования!

Система высшего образования перейдет на новую модель к 2027 году, об этом в середине июля заявили в Минобрнауки. То есть уже те, кто сейчас идет в 10-й класс, будут учиться по новым правилам. Какими будут эти правила? Что будет с теми, кто поступает в вузы сейчас, какие дипломы получат они? И почему эксперты считают, что уже в 2026 году поступить на некоторые места в вузах станет сложнее? Отвечаем на эти и другие вопросы в материале Собака.ru.
«До 2027 года вся система перейдет», — такими словами заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев обозначил сроки перехода на новую модель высшего образования в стране.
Как заявил чиновник, выступая перед депутатами Госдумы, первым шагом будет «расширение приема» в ряд вузов, правда, в какие именно не уточняется. Тем не менее суть реформы, запущенной еще в 2023 году, заключается прежде всего в другом.
Подразумевается, что сегодняшняя структура высшей школы, обучение в которой делится на бакалавриат (или специалитет), магистратуру и аспирантуру, изменится. Пилотными вузами для «обкатки» новой системы стали МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Канта и Томский государственный университет.
В июле 2025 года министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил постепенно расширить количество вузов, участвующих в «пилоте».
Валерий Фальков
Министр образования и высшего образования (цитата по «Ведомостям»):
Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект.
Что именно меняется?
Еще в 2024 году было объявлено: в результате реформы из российского высшего образования исчезнет понятие «бакалавриат». Более того, тогда анонсировалось, что этот термин уйдет для России в прошлое уже в 2025-м (впрочем, в эту приемную кампанию российские вузы по-прежнему набирают студентов именно на программы бакалавриата).
На смену бакалавриату (как и специалитету, который также сохранился в некоторых вузах) должен прийти новый уровень высшего образования, который предполагается назвать базовым. Именно на него будут поступать вчерашние школьники и выпускники колледжей. Предполагается, что на этом этапе учеба займет от 4 до 6 лет в зависимости от конкретной программы.
Выпускники, окончившие базовый уровень, смогут идти дальше и получать специализированное высшее образование. Оно займет от 1 до 3 лет. После окончания одной из таких программ выпускник может, если захочет, идти дальше, в аспирантуру (ее во время обсуждения реформы еще называли профессиональным уровнем образования).
Разница только в названии?
Может показаться, что изменения, предлагаемые реформой, чисто косметические и сводящиеся к отказу от слов бакалавриат и магистратура. Тем более что многие детали реформы до конца не известны даже экспертам в области высшего образования.
Ирина Абанкина
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ:
Проще сказать, что точно не изменится. В 2027 году все по-прежнему могут поступать после школ и колледжей в вузы. Там, проучившись от 4 до 6 лет, они получат диплом, в котором не будет слов «бакалавр» или «магистр».
Примерно в том же духе высказывается и проректор по учебной работе Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерина Зоринова. «Нельзя сказать, что реформа принципиально меняет российскую систему образования, — говорит она. — Пока у нас нет ни проектов стандартов, ни какой-то конкретной информации [о них], но то, что мы видели в презентации Минобрнауки, не позволяет сказать, что нас ждут какие-то радикальные изменения».
Тем не менее на вопросе терминов реформа не заканчивается. Так, формальное объединение специалитета и бакалавриата в единый базовый уровень образования позволяет всем, кто получил первый диплом, бесплатно продолжать высшее образование (сейчас выпускники с дипломом специалиста могут поступать в магистратуру только на платное отделение).
Впрочем, напоминает Екатерина Зоринова, не исключено, что поступление на второй уровень высшего образования может стать сложнее по другой причине. Еще в 2022 году озвучивалось, что выпускникам бакалавриата могут запретить идти в магистратуру не по своему профилю, проще говоря, выпускник физфака не мог бы поступить на программу по классической филологии. «Мы сейчас не знаем, будет ли введено это ограничение или нет, — говорит Зоринова. — И если да, то насколько близким должно быть базовое образование».
Тем не менее для выпускников колледжей такое ограничение уже утверждено. В апреле 2025-го Госдума утвердила поправки в закон об образовании предусматривающие, что те, кто окончил среднее специальное учебное заведение, могут попасть в вуз без ЕГЭ, только если продолжают учебу по тому же профилю. Эта поправка вступает в силу с 1 сентября, то есть фактически уже со следующей приемной кампании.
Это все?
Еще одна важная мера, которая начнет действовать уже с 2026 года, но традиционно не упоминается именно как часть реформы высшего образования. В мае 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом регулировать число платных мест в вузах.
«До этого вузы сами устанавливали количество платных мест на своих программах, — говорит в беседе с Собака.ru Ирина Абанкина из НИУ ВШЭ. — С 2026-го оно будет регулироваться министерством науки и высшего образования».
По словам собеседницы редакции, сокращение может оказаться весьма значительным и коснуться в первую очередь социоэкономических и гуманитарных направлений.
«Судя по заявлениям, будут сокращать там, где не востребованы выпускники, где это непрофильная для вуза подготовка, — отмечает Абанкина. — Пока четких критериев не озвучено, однако многим семьям придется внимательно следить за тем, будут ли у их детей шансы поступить на платное место».
Кстати, а что с зарубежным образованием?
В свое время одним из главных резонов для перехода на Болонскую систему высшего образования была унификация систем образования с другими странами. Человеку, желавшему после специалитета в российском вузе поступить в зарубежную магистратуру, требовалось приложить некоторые усилия, чтобы объяснить новому университету, какое именно образование он получил.
«Нельзя сказать, что диплом специалитета был неразрешимой проблемой при поступлении [в вуз другой страны], — говорит Екатерина Зоринова из Европейского университета. — Это решалось, мы все объясняли зарубежным коллегам. В некоторых вузах к приложениям [к диплому специалиста] прямо прикреплялись схемы, где указывалось, какой объем часов прослушан, и чему он соответствует».
По ее мнению, отказ от терминов бакалавриат и магистратура может вернуть необходимость таких пояснений. «Тем более, что базовый уровень высшего образования теперь не будет строго 4 года, как бакалавриат, — поясняет проректор ЕУ, — там может быть и 5, и 6 лет. Вряд ли можно тут говорить о полном соответствии этих уровней».
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