300 балов ЕГЭ больше недостаточно?! Почему даже круглые отличники не всегда могут поступить туда, куда хотят?

Стало ли высшее образование в России доступнее после введения ЕГЭ?

Ксения Тенишева, доцент Европейского университета в Петербурге: Да, введение ЕГЭ очевидным образом перевернуло игру. В чем был главный плюс? До ЕГЭ выпускникам нужно было приезжать на экзамены непосредственно в университет. Если вы жили в другом городе, тем более в другом регионе… вам надо было как-то в этот вуз физически переместиться. Учитывая это, варианта, скажем, одновременно подаваться в Москву и Петербург просто не было. Впрочем, даже в одном городе дни проведения экзаменов могли пересекаться, что тоже ограничивало ваши возможности.

Кроме того, ЕГЭ избавил от необходимости готовиться к разным вступительным экзаменам. Ведь до его введения каждый вуз устраивал вступительные испытания сам, в своем формате. Если вы хотели поступить в хороший университет, то приходилось ходить в него же на специальные подготовительные курсы, чтобы узнать какой там формат экзамена и требования. Если вы думали податься в несколько вузов сразу, то, соответственно, надо было готовиться сразу к нескольким разным экзаменам, что, опять же, примерно невероятно.

Людмила Рудакова, социолог и исследовательница образования: Введение ЕГЭ действительно сделало высшее образование более доступным для многих выпускников школ. Из очевидных плюсов: Единый экзамен позволил практически полностью искоренить коррупцию в вузах благодаря введению единых правил поступления. Это очевидные и бесспорные преимущества.

В конце 90-х годов в России в целом стал расти спрос на высшее образование. Введение ЕГЭ лишь усилило этот спрос, поскольку у выпускников школ появилась возможность благодаря одному экзамену поступать в несколько вузов одновременно. Вместе с тем в начале двухтысячных начинают в большом количестве появляться и негосударственные вузы. В совокупности оба фактора — и рост числа вузов, и введение ЕГЭ — сделали высшее образование массовым, а значит, более доступным, чем это было раньше.