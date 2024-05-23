Понятие «бакалавр» исчезнет в России уже в 2025 году! Как это повлияет на абитуриентов и студентов? Что будет с магистратурой?

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр"», — такие слова произнес с трибуны Госдумы Валерий Фальков, который с 2020 года возглавляет Минобрнауки. На смену бакалавриату придет понятие «базового высшего образования», которое будет длиться от 4 до 6 лет.

При этом чиновник отметил, «в новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной». Изменится и название, теперь этот уровень будет именоваться «специализированным высшим образованием» — его длительность будет составлять от 1 до 3 лет.

Все это части большой реформы университетской подготовки, которая была объявлена властями страны в 2023 году. Она предполагает отказ России от Болонской системы. Пока нововведения тестируются в шести вузах России, в том числе в Санкт-Петербургском горном университете. Кроме него, в эксперименте участвуют МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Томский государственный университет.