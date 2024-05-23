Понятие «бакалавр» исчезнет в России уже в 2025 году! Как это повлияет на абитуриентов и студентов? Что будет с магистратурой?

В России стартует ранее объявленная реформа высшего образования, которая предусматривает отказ страны от Болонской системы. Уже в следующем, 2025 году, отечественные вузы откажутся от термина «бакалавр». При этом отмечается, что уровень магистратуры сохранится, но он будет «совершенно иным». Что все это значит для абитуриентов и студентов? Сколько лет им предстоит учиться? И сохранится ли возможность иностранных стажировок? Разбираемся в материале «Собака.ru».
«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр"», — такие слова произнес с трибуны Госдумы Валерий Фальков, который с 2020 года возглавляет Минобрнауки. На смену бакалавриату придет понятие «базового высшего образования», которое будет длиться от 4 до 6 лет.
При этом чиновник отметил, «в новой системе магистратура останется, но будет она совершенно иной». Изменится и название, теперь этот уровень будет именоваться «специализированным высшим образованием» — его длительность будет составлять от 1 до 3 лет.
Все это части большой реформы университетской подготовки, которая была объявлена властями страны в 2023 году. Она предполагает отказ России от Болонской системы. Пока нововведения тестируются в шести вузах России, в том числе в Санкт-Петербургском горном университете. Кроме него, в эксперименте участвуют МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Томский государственный университет.
Что изменит отказ от бакалавриата?
«Пока рано говорить о радикальных изменениях [для абитуриентов, которые будут поступать в ближайшие несколько лет]», — рассуждает в беседе с «Собака.ru» Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ.
Многое будет зависеть от результатов пилотного эксперимента, который сейчас проводится в Горном университете и еще пяти российских вузах. «В ближайшее время будут представлены результаты, и мы сможем обоснованно понять, какие изменения ждать в дальнейшем», — добавляет Терентьев.
Сходного мнения придерживается Алексей Железнов, научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Думаю, что прямо вот для абитуриентов 2025 года последствий будет мало, все-таки образование — сфера очень большая и медлительная. Первыми какие-то изменения могут почувствовать те, кто прицельно выбрал университеты, в которых проводится эксперимент», — пояснил Железнов.
Алексей Железнов
Научный сотрудник Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Для остальных вузов изменений следует ждать лишь через несколько лет, и будут они иметь две стороны. Положительная заключается в том, что может увеличиться выбор сроков обучения — одному и тому же будут учить в разных вузах 4, 5, а то и 6 лет. Отрицательная — на некоторых направлениях выбора может не прибавиться, просто вырастет время обучения. Прежде всего, это может быть актуально для инженерных специальностей. Это может иметь неожиданные последствия, поскольку более долгое обучение может оказаться непривлекательным для абитуриентов. В результате молодых инженеров станет не больше, а еще меньше.
Как изменится магистратура?
В своем выступлении Фальков заявил, что «эффективная массовая магистратура» в России так и не сложилась. По мнению собеседников редакции, это верно лишь отчасти. «Есть вузы с сильной, интересной магистратурой — как государственные, так и частные, такие как Европейский университет, Российская экономическая школа, Шанинка», — полагает Алексей Железнов. Однако он признает, что похвастаться интересными и пользующимися популярностью программами могут не все вузы.
При этом понимания того, в чем именно будут состоять изменения этого уровня обучения, кроме смены названия, пока нет, признаются эксперты. Единственное, что пока известно, — это отказ от того, что срок обучения будет составлять 2 года, в пользу более гибкой системы, предусматривающей возможность разных программ протяженностью от 1 до 3 лет.
Правда, признается Екатерина Зоринова, проректор Европейского университета по учебной работе, пока неясно, от чего именно будет зависеть срок этой ступени образования. «Будет это связано с направлением подготовки или с тем, что одна магистратура будет научно-исследовательской, а другая — более прикладная. Сейчас не до конца ясно», — признается она.
Самая большая опасность, предполагает Алексей Железнов, возникнет, если по некоторым специальностям будет введено одновременно и длинное «базовое высшее образование», и трехлетнее специализированное. «Бесконечная учеба ради учебы может лоббироваться вузами, которые считают, что чем больше они будут держать у себя студентов, тем больше получат денег от государства и учащихся. Однако факт в том, что это может оказаться больше никому не интересно», — констатирует он.
Что будет с международными обменами?
Коренным образом ситуация с международными обменами или продолжением обучения за рубежом поменяться после реформы не должна, считает Екатерина Зоринова. В конце концов, в России до сих пор есть вузы, которые готовят не бакалавров и магистров, а специалистов.
«Эти специалисты также могли участвовать в международных обменах, а некоторые уезжали и продолжали обучение за рубежом, — говорит Зоринова. — Да, иногда возникала сложность с тем, что там не совсем понимали, кто такой специалист и к какому уровню образования его приравнять. Но в целом это не мешало поступить после вуза в заграничные магистратуру и аспирантуру».
Скорее всего, ситуация с обменами, стажировками изменится неравномерно, полагает Алексей Железнов. Так, сильные вузы с большой сетью зарубежных контактов найдут способы предоставить своим студентам такие возможности. А вот в университетах с меньшими ресурсами ситуация может ухудшиться, считает он.
Чего ждать от реформы в целом?
Реформа может решить «важную проблему пересборки фундаментального ядра высшего образования, а также лучшей стыковки образования и рынка труда» полагает Евгений Терентьев. «Однако, опять же, когда мы говорим об эффективности изменений, нужно смотреть не на идею, а на то, как она будет воплощена. На основе того, что мы видим в пилотных вузах, можно надеяться на содержательные изменения, но пока рано оценивать, к чему это приведет», — говорит он.
В свою очередь Екатерина Зоринова полагает, что пока говорить о радикальных изменениях не приходится. «От названия не очень меняется суть, — говорит она, — нет пока принципиальных изменений. Вернее, они могут быть и коснуться образовательных стандартов, но это внутренняя кухня университета. Для студентов и абитуриентов принципиально система не изменится».
Алексей Железнов пока также полагает, что текущие изменения больше направлены на то, чтобы избавиться от некоторых терминов вроде слова «бакалавриат», и не ждет резких изменений. Если же негативные прогнозы вроде неоправданного увеличения длительности обучения и сокращения возможностей для международного обмена станут реальностью, то это, по его мнению, может спровоцировать отток студентов в соседние страны.
«Тревожным сигналом будет, если мы увидим рост потока наших абитуриентов в вузы Казахстана и Узбекистана, где открываются интересные международные программы. Это станет важным звонком, что у них что-то меняется более динамично и интересно для абитуриентов», — говорит он, добавляя, что пока такой тенденции не наблюдается. Также, заключает Железнов, не исключена ситуация, что план реформы снова изменится еще до того, как подавляющее число студентов ощутят ее последствия.
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