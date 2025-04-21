Пишут, что астрономы нашли следы внеземной жизни! Правда? Мы не одни во Вселенной? Или это просто погоня за сенсацией?

Как там могли что-то найти, она же очень далеко?

K2-18b изучают точно так же, как и большинство других экзопланет. Время от времени планета, вращаясь вокруг своей звезды, оказывается между ней и Землей. Тогда ее силуэт проходит по наблюдаемому диску светила.

Именно такие моменты и ловят ученые — во время них свет родительской звезды становится чуть бледнее. Более того, цвет звезды тоже немножечко меняется, ведь часть ее света проходит по дороге до телескопа через атмосферу планеты. Невооруженным глазом это увидеть никак нельзя, а вот приборы способны не просто определить такие колебания, но и на их основе выявить, какие именно вещества находятся в атмосфере.

И вот, целая серия наблюдений показала, что в атмосфере K2-18b может быть диметилсульфид. Впрочем, до сих пор можно говорить лишь о вероятности его присутствия на планете. Вероятность того, что полученный сигнал действительно соответствует искомому веществу — 3 сигмы (статистический термин, примерно сопоставимый с вероятностью 99,7%), однако для того чтобы говорить с уверенностью, необходимо достигнуть вероятности в 5 сигм (более 99,999%).

Есть и еще один важный вопрос, говорит в беседе с Собака.ru Александр Тавров. Дело в том, что ученые знают, как диметилсульфид меняет свет звезды в земной атмосфере. Однако состав атмосферы K2-18b радикально отличается. Для того чтобы быть до конца уверенными, ученым надо смоделировать состав атмосферы экзопланеты в лаборатории, добавить туда искомое вещество и проверить, как оно меняет проходящий через него свет. «Этого, насколько я знаю, пока никто не делал», — оговаривается собеседник редакции.