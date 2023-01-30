Ученые РАН впервые в истории российской науки нашли сразу 8 потенциальных экзопланет! Мы поговорили с соавтором открытия

Насколько я знаю, астрономы еще в XIX веке подозревали, что вокруг других звезд также вращаются планеты, однако первый такой объект удалось обнаружить лишь совсем недавно — на рубеже 1980-90-х годов. Почему этого открытия пришлось так долго ждать?

Не было соответствующих точных технологий, ведь мы не можем просто взять и увидеть эти планеты в телескоп, как Марс или Сатурн. Это сравнительно небольшие объекты, которые находятся очень далеко от Земли. Поэтому нам необходимо придумывать разные ухищрения, чтобы их найти.

Как была открыта первая экзопланета? Ученые заметили, что свечение одной из звезд периодически немножко меняет спектр. Выяснилось, что это происходит из-за того, что в какой-то момент планета приближает или удаляет звезду от нас, так как они вращаются относительно центра масс. В телескоп это изменение спектра выглядит так, как будто звезда немножко двигается то к наблюдателю, то от него. За счет этого и удалось сделать первое открытие.

С тех пор методы стали совершенствоваться, что позволяет открывать все новые и новые экзопланеты. Причем делается это благодаря работам как наземных, так и орбитальных телескопов.