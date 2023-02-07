Как меняли школьную программу по литературе? Почему в 30-е убрали Достоевского, а в 2000-е пытались вернуть «Как закалялась сталь»?

Как вообще появилось такое понятие, как «школьная программа по литературе»?

Такого предмета, как «литература», до революции не было, была словесность, в рамках которой изучался язык в различных его модусах, в том числе и художественном. Первые программы по литературе появились в 1919 году, они были региональными, в первые годы опирались на гимназические списки, но потом в них было введено большое количество молодой советской литературы.

Собственно, никогда в истории отечественного образования школьники не проходили столько современной им литературы, сколько в 1920-1930-е годы, однако причина тому была общей с самой идеей литературы как отдельного школьного предмета: идеологическая индоктринация подрастающего поколения в коммунистическом духе. Во имя этой идеи в середине 1920-х вообще отказались от совсем юного предмета, растворив изучение литературы в «обществоведении» (в подходе к художественным произведениям доминировал вульгарно-социологический подход), но уже к началу 1930-х годов, когда «Великий поворот» индустриализации потребовал массового производства идейно закаленных строителей социализма, литературу вернули, превратив ее в то, чем она являлась все советское время и чем ее пытаются вновь сделать сегодня.

Сам принцип единого для всей страны перечня обязательных произведений, подкрепленный единым для каждого класса «стабилизированным» учебником, был закреплен Постановлением ЦК ВКП(б) «Об учебниках для начальной и средней школы» в 1933 году. Список со временем, конечно, обновлялся, учебники тоже сменяли друг друга, так что одно их поколение, уходящее, могло сосуществовать с новым, экспериментальным, но общий подход «одна страна – один учебник – один список» просуществовал до начала 1990-х