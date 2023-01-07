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Наука и образование

Совфед предложил вернуть в школьную программу изучение «Молодой гвардии» и рассказы о пионерах

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Предложения прозвучали на круглом столе, посвященном «патриотическому воспитанию школьников в условиях ведения ментальных войн». Об этом сообщает РИА «Новости».

lavrishchev / Shutterstock.com

В частности, сенаторы рекомендуют обязать российских школьников изучать «Молодую гвардию» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, рассказы о пионерах-героях и другие произведения. «Идеологическое и психологическое воздействие, прежде всего на подрастающее поколение, ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи путем пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, выдавая их как мнимую толерантность», — говорят сенаторы.

Также участники круглого стола также рекомендовали Минпросвещения увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение истории России и произведений отечественных классиков.

Сочинения российских школьников будет проверять нейросеть. Предполагается, что это позволит на 20% снизить временные затраты проверяющих учителей.

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