Российским школьникам начнут преподавать «основы духовно-нравственной культуры народов» страны

Введение дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обусловлено изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте. Преподавать по ней начнут с 2023 года: предмет будет вводиться в программы постепенно, начиная с 5 класса.

Как отмечается в приказе Минпросвещения, «предметные результаты по дисциплине должны обеспечить: