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Наука и образование

Российским школьникам начнут преподавать «основы духовно-нравственной культуры народов» страны

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В российских школах начнут преподавать новую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предмет будет вводиться в учебные программы с 2023 года и предназначаться для учащихся 5-9-х классов.

Vereshchagin Dmitry / Shutterstock.com

Введение дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обусловлено изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте. Преподавать по ней начнут с 2023 года: предмет будет вводиться в программы постепенно, начиная с 5 класса.

Как отмечается в приказе Минпросвещения, «предметные результаты по дисциплине должны обеспечить:

  • понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее цивилизационного наследия;
  • понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;
  • поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации;
  • знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации;
  • формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;
  • осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;
  • формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации».

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Напомним, в преддверии нового учебного года Минпросвещения запретило российским школьникам использовать смартфоны во время уроков. О том, как будет осуществляться запрет в Петербурге, рассказали власти города — по их словам, речь об отборе устройств у детей не идет.

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