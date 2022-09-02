Российским школьникам начнут преподавать «основы духовно-нравственной культуры народов» страны

В российских школах начнут преподавать новую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предмет будет вводиться в учебные программы с 2023 года и предназначаться для учащихся 5-9-х классов.
Введение дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обусловлено изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте. Преподавать по ней начнут с 2023 года: предмет будет вводиться в программы постепенно, начиная с 5 класса.
Как отмечается в приказе Минпросвещения, «предметные результаты по дисциплине должны обеспечить:
- понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее цивилизационного наследия;
- понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;
- поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации;
- знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации;
- формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации;
- осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;
- формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации».
Напомним, в преддверии нового учебного года Минпросвещения запретило российским школьникам использовать смартфоны во время уроков. О том, как будет осуществляться запрет в Петербурге, рассказали власти города — по их словам, речь об отборе устройств у детей не идет.
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