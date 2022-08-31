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Наука и образование

Школьником больше нельзя использовать смартфоны на уроках. Запрет ввело Минпросвещения

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С начала нового учебного года российским школьникам больше нельзя будет использовать смартфоны во время уроков. Такое решение приняло Минпросвещения.

Shutterstock.com

О введении запрета на использование смартфонов во время уроков объявил в ходе общероссийского родительского собрания министр просвещения Сергей Кравцов. «Мобильные телефоны могут быть, позвонить, пообщаться, но что касается уроков, то в соответствии с новыми СанПиНами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали от занятий», — отметил он. 

Также Кравцов рекомендовал провести линейки в честь 1 сентября в очном формате. «Определенные антиковидные меры в школах сохраняются. Просьба уделять внимание, смотреть температуру, обращаться к врачу при необходимости. Школы будут обеспечены фильтрами, средствами обеззараживания воздуха, средствами дезинфекции — все то, что предписано Рособрнадзором. Праздничные линейки рекомендуем проводить очно, только чрезвычайные ситуации могут изменить традиционный формат», — указал министр просвещения.

В новом учебном году в России откроются более 150 новых школ. По словам Кравцова, эти образовательные организации оснащены современным оборудованием, обеспечены учебниками и дополнительной литературой. Кроме того, более тысячи школ откроются после капитального ремонта.

«Важно, что в этом году после капитального ремонта открывается более одной тысячи школ. Родители, учителя увидят первые результаты большой президентской программы модернизации школьных зданий, причем не только стен, но и внутреннего содержания: поставлено новое оборудование, обучены педагоги. Кстати, зачастую дизайн и оформление школьных пространств предлагали сами «жители» школы — ученики, учителя», — рассказал Кравцов.

Еще одним направлением наступающего учебного года будет развитие спортклубов и школьных театров, а также системы дополнительного образования.

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