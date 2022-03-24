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Наука и образование

СМИ: Университет Тарту в Эстонии не будет принимать абитуриентов из России

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С начала следующего учебного года Тартуский университет в Эстонии не будет принимать граждан России и Беларуси. Такое решение принял Сенат университета.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Университет принял решение ограничить доступ для граждан России и Беларуси к нашим образовательным услугам, подобно тому, как западные страны не предлагают гражданам этих стран сотни своих услуг и продуктов», — заявила проректор по учебной работе университета Ауне Валк.

Как пишет «Новая газета. Балтия», на бакалавриат и магистратуру смогут поступить те граждане России и Беларуси, у которых уже есть вид на жительство или долгосрочная виза одной из стран Евросоюза. Также сделают исключение для беженцев из перечисленных стран.

Отмечается, что отчислять российских и белорусских студентов, которые уже учатся в Тартуском университете, не будут.

Но есть и те, кого такое решение руководства вуза не устроило. Его раскритиковали некоторые студенты, сотрудники и выпускники университета. Они написали письмо с призывом отменить решение, под которым подписались более 2 тысяч человек.

«Мы обеспокоены тем, что этот запрет нанесет урон международной репутации университета, который всегда выступал за открытость и ответственное сотрудничество <…> Отказывая российским и белорусским студентам в возможности поступления, университет закрывает двери перед будущими профессорами, учеными и общественно-политическими деятелями», — объясняют свою позицию авторы письма.

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