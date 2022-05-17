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В России планируют создать аналог советской пионерии

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В России создадут новое детское движение к 100-летию советской пионерии. В его задачи будет входить систематическое патриотическое воспитание детей. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Sergei Gorin / Shutterstock.com

По данным издания, о старте организации объявят 19 мая — в этот же день будет отмечаться 100-летняя годовщина пионерского движения. К этой дате в Москву на «Большой школьный пикник» привезут более тысячи детей. Организатором события выступит Российское движение школьников.

В РБК добавили, что будущее общероссийское движение детей и молодежи будет курировать Минпросвещения, Росмолодежь и Кремль. Отмечается, что новая организация не будет полноценным аналогом пионерии: членство будет добровольным.

У движения пока нет конкретного названия. Его будут обсуждать на съезде детских движений России — он пройдет на ВДНХ в День защиты детей 1 июня. Есть версия, что новая детская организация будет основана на базе уже существующих организаций, например, Российского движения школьников и «Большой перемены».

По предварительным данным, эти две организации могут стать соучредителями «новой пионерии». Войдет ли в число соучредителей движение «Юнармия», созданное министром обороны Сергеем Шойгу в 2016 году, неизвестно. Возглавить новое движение может замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Предполагается, что организация будет привлекать как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений. Минпросвещения будет отвечать за работу движения непосредственно в школах, в средних специальных учебных заведениях — Росмолодежь.

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