Законопроект о создании российского движении детей и молодежи «Большая перемена» внесли в Госдуму в день пионерии

В пояснительной записке говорится, что целью деятельности движения станут помощь в проведении государственной политики в интересах детей и молодежи, участие в воспитании детей, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».

Войти в ряды «Большой перемены» смогут дети с шести лет, участие в движение добровольное. Наставниками-вожатыми предлагают сделать людей, достигших совершеннолетия. При этом отмечается, что в движении не могут участвовать иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Разрешать заниматься такой работой будет уполномоченный орган исполнительной̆ власти.

Отделения «Большой перемены» должны появиться в школах, техникумах, колледжах, прочих средних специальных учебных заведениях, организациях в области культуры и спорта и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью».

Напомним, в России создадут новое детское движение к 100-летию советской пионерии. В его задачи будет входить систематическое патриотическое воспитание детей