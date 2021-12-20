Петербургский Политех ушел на «удаленку» из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 20 декабря (понедельник) в Политехе планируется ввод исключительно дистанционного формата обучения. Просим вас проявить личную ответственность: ограничить свои перемещения в городе и в университете. При появлении первых симптомов заболевания — оставайтесь дома, вызывайте врача (по телефону 122) и сообщите информацию в дирекцию вашего института», — сообщили в вузе.

Напомним, первым петербургским университетом, который перевел студентов на дистанционный формат обучения, стала Высшая школа экономики. «Удаленка» здесь продолжается с октября — и как минимум до конца года.

Напомним, осенью в университетах Москвы и Подмосковья приняли решение об экспериментальном введении QR-кодов для посещения занятий — это позволило избежать жестких ограничений по COVID-19, а также увеличить процент привитых студентов. Провести эксперимент позволил приказ Минобрнауки, который дает высшим учебным заведениям страны выбор: оставить очный формат обучения перейти на «удаленку». Позже министерство разрешило вузам России вводить QR-коды для очного посещения занятий.