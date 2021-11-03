В московских вузах проведут эксперимент по введению QR-кодов для очного посещения занятий

По словам председателя Совета ректоров вузов Москвы и Петербурга Николая Кудрявцева, сейчас университеты договорились ввести в качестве эксперимента QR-коды. Он указал на приказ Минобрнауки, который дает высшим учебным заведениям страны выбор: оставить очный формат обучения перейти на «удаленку».

«Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — отметил Кудрявцев.

Главная цель вузов Москвы и Подмосковья сейчас — избегать введения каких-то жестких мер и действовать исходя из ситуации, а также увеличивать процент привитых от коронавируса студентов.

«Через какое-то время должно произойти так, что у нас есть «ковид-фри» территории, а есть такие, где по каким-то причинам это не получается. Но опять же, если мы разрядим те аудитории, где есть непривитые студенты, мы тем самым уменьшаем вероятность заболеть. Договорились, что мы в течение 7-10 дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», — резюмировал Кудрявцев.

Как напоминает ТАСС, ранее Московский городской педагогический университет принял решение с 15 ноября допускать студентов на очные занятия при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе будет организовано бесплатное экспресс-тестирование.