От общежития для монахов до физкультурного театра: что раньше было в здании библиотеки Маяковского на Фонтанке

На территории набережной реки Фонтанки в XVIII веке находилось подворье (общежитие для монахов) Свято-Троицко-Сергиевой Лавры — богатого монастыря, основанного по указу Петра I в 1710 году в память победы над шведами в 1240 году. Его строительство шло под руководством настоятеля архимандрита Варлаама (в мире Василия Антипьевича Высоцкого), духовника двух императриц — Екатерины I и Анны Иоанновны.

Спустя сто лет фасад подворья совсем обветшал и его вид перестал удовлетворять городских властей. По соседству с ним находилось здание дворца Белосельских-Белозерских, блиставшее своими пропорциями и отделкой, поэтому для перестройки общежития пригласили архитектора Алексея Михайловича Горностаева — одного из создателей русского стиля. Вместе с архитектором в работах участвовал Сергей Васильевич Садовников, а после смерти Горностаева он самостоятельно заканчивал реконструкцию (надстраивал в том числе третий этаж), получив за свои заслуги звание академика архитектуры.