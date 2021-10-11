От общежития для монахов до физкультурного театра: что раньше было в здании библиотеки Маяковского на Фонтанке

В субботу после трехлетней реставрации на Фонтанке, 44 открылась библиотека Маяковского — это была первая реконструкция с 1995 года! Специально для «Собака.ru» руководительница центра петербурговедения Маяковки и автор блога Мария Тычинина рассказала, как использовалось здание со времен Петра I.
На территории набережной реки Фонтанки в XVIII веке находилось подворье (общежитие для монахов) Свято-Троицко-Сергиевой Лавры — богатого монастыря, основанного по указу Петра I в 1710 году в память победы над шведами в 1240 году. Его строительство шло под руководством настоятеля архимандрита Варлаама (в мире Василия Антипьевича Высоцкого), духовника двух императриц — Екатерины I и Анны Иоанновны.
Спустя сто лет фасад подворья совсем обветшал и его вид перестал удовлетворять городских властей. По соседству с ним находилось здание дворца Белосельских-Белозерских, блиставшее своими пропорциями и отделкой, поэтому для перестройки общежития пригласили архитектора Алексея Михайловича Горностаева — одного из создателей русского стиля. Вместе с архитектором в работах участвовал Сергей Васильевич Садовников, а после смерти Горностаева он самостоятельно заканчивал реконструкцию (надстраивал в том числе третий этаж), получив за свои заслуги звание академика архитектуры.
После Октябрьской революции керамические и штукатурные накладные детали главного фасада подворья — фигурные наличники и сандрики, выступающие из плоскости фасада — были утрачены. Штукатурка повреждена, кровля, водосточные трубы и карнизы имели дефекты. Жилой дом подворья перешел в ведение районного Совета. Часть квартир была отдана новым жильцам. К середине 1920-х здания передаются под учреждения культуры. Поскольку требовался капитальный ремонт, а средств было выделено недостаточно, внутри сооружения сильно не переделывались: разобрали только купол над залом, убрали отделку, а стены гладко отштукатурили.
В 1920-х в подворье располагался Петроградский Богословский институт. В тяжелое время народ здесь находил духовную поддержку, утешение, общение с молитвенно настроенными и образованными пастырями. Институт открыл доступ к духовному образованию всем, кто хотел послужить церкви: не только юношам, но и взрослым мужчинам и женщинам (без ограничения по возрасту). Бесплатные занятия проходили по вечерам.
Здание Троице-Сергиева подворья
Место на третьем этаже ему отдал Центральный жилищный отдел по учету и распределению помещений. Он финансово не зависел от советской власти, так как содержался на средства приходских общин Петроградской епархии. Церковный сбор производился четыре раза в год в праздничные дни во всех храмах города. Деньги тратили крайне экономно — на оплату помещения, отопления, освещение, водопровод, мытье полов, уборку мусора и снега, а также покупались книги, учебные пособия, писчая бумага и чернила. Вознаграждение же служащих едва покрывало расходы на проезд в институт. У заведения была собственная кухня с плитой. После занятий студенты не спешили расходиться — они обычно пили чай у кого-нибудь из профессоров. А когда надолго отключали электричество, лекции проводили при керосиновой лампе. Ученики также участвовали в церковно-приходской жизни, прислуживали в алтаре, читали и пели на клиросе, заведовали приходскими библиотеками, занимались с детьми законом Божьим. Среди преподавателей были ученые с мировым именем: редактор Православной богословской энциклопедии Николай Глубоковский, член-корреспондент Российской академии наук Александр Бриллиантов, один из основателей направления интуитивизма в философии Николай Лосский, историк-медиевист Иван Гревс.
Двор здания на Фонтанке, 44. Фото: архитектор Д. И. Иткин.
Студентка Богословского института Лидия Дмитриева вспоминала: «Посещение лекций было свободным, никакой канцелярии не велось, “обслуживающего персонала” не наблюдалось. Мы слушали лекции с величайшим восторгом, но было чувство, что счастью нашему скоро придет конец. Так оно и вышло». 21 апреля 1922 года власти издали указ об изъятии церковных ценностей, были арестованы крупные церковные деятели, два члена корпорации Богословского института расстреляны. Осенью 1922 года профессоров Богословского института выслали кораблем за границу. Члены движения за обновление церкви боролось за то, чтобы превратить институт в семиклассную мужскую гимназию, но он успешно проходил перерегистрацию и не сдавался. Однако прекращение церковных сборов сказалось на финансовом положении института. Он закрылся, совершив только один выпуск: 26 человек, из них — 9 женщин.
Здание пустовало недолго, вскоре в нем стал размещаться Дом коммунистического воспитания молодежи (ДКВМ) под названием «Старая и молодая гвардия». Когда они въехали в здание на ярко-голубом с золотыми звездами куполе монастыря ещё сохранялся золотой крест. Фасад украшали иконы, кресты, разноцветные золоченые наличники. А прохожие, не разобравшись, крестились на комсомольский клуб.
Физкультурный театр. Театрализованный показ одного из комплексов ГТО «Яхта». Фото: Мицкевич. 19 апреля 1935 г. ЦГАКФФД СПб
Позже комсомольцы закрасили купол краской, чтоб не выделялся, а в 1931-1934-х годах разобрали. С фасада сбили все украшения, детали, установили парапет и два балкона. У входа горела красная вывеска-фонарь — клуб РКСМ. Ребята замазывали иконы, святые образы сменили портреты вождей, лозунги и плакаты. На третьем этаже клуба, в бывших аудиториях Богословского института, размещалось правление «Старой и молодой гвардии», различные кружки, комнаты для отдыха и игр. Можно было почитать газеты и журналы, поиграть в шашки, шахматы и домино, разгадать ребусы, исполнить композиции на пианино или просто отдохнуть. На месте алтаря комсомольцы устроили театральную сцену, занавес соорудили из церковных риз. Несколько дней в неделю работал кинотеатр с дешевыми билетами, где показывали немые фильмы в сопровождении фисгармонии. Здесь также проводили литературные чтения, концерты и диспуты. В декабре 1932 года при ДКВМ образовался физкультурный театр «Спартак», который пропагандировал спорт, а также руководил секциями, кружками, проводил консультации. В газетах его называли «театр силы и красоты». Он работал до 1940 года. Сам же ДКВМ «Старая и молодая гвардия» и рабочий театр при нем просуществовал здесь до 1938 года.
В 1939 году здание было передано для размещения центральной городской библиотеки ГОРОНО. Она не прекращала свою работу весь период Великой Отечественной войны, включая блокаду. Ее сотрудники обслуживали воинские части, госпитали, части МПВО. В ноябре-декабре 1941 года содержание белков в пище ленинградцев снизилось до 10 грамм в день. Единственным общедоступным средством спасения людей был кипяток. По постановлению исполкома Ленгорсовета во всех районах города были установлены кипятильники, а в библиотеке на цокольном этаже постоянно был кипяток для читателей. Сохранились свидетельства, что здесь еще можно было оставить санки и емкости для воды на время. После окончания войны производится посильный ремонт, без выезда из здания, сотрудники самостоятельно ликвидируют повреждения.
В честь 60-летия Маяковского в 1953 году библиотеке присваивается имя поэта. Она многократно переезжает, но к 1977 году после капитального ремонта возвращается на Фонтанку. Здесь создают читальные залы, помещения для абонемента и справочно-библиографического отдела, научно-методические кабинеты, зал доступа к книжным собраниям, а благодаря устройству дополнительный перекрытий в высоком зале храма и других местах, площадь библиотеки увеличилась на 850 квадратных метров. А осенью 1995 года во время ремонта восстановили все декоративные элементы фасада. С тех пор реконструкции не проводились. И только в 2018 году началось масштабное преображение здания, длившееся три года. Сейчас в библиотеке немногое напоминает о сложных периодах истории, но некоторые артефакты сохранились: например, дверь 1880 года с оригинальной фурнитурой, свод, обозначавший вход в Троицкую церковь, а также часть открытой не оштукатуренной кирпичной кладки подворья. Это и многое другое можно увидеть в часы работы учреждения.
Все фотографии взяты из архива и предоставлены Марией Тычининой.
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