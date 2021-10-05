Зачем в дореволюционном Петербурге проводили сеансы белой магии в яхт-клубе (что?да!) и почему кататься по городу на велосипеде могли не все?

Шуваловская школа плавания

Настоящей колыбелью отечественного плавательного спорта стала Шуваловская школа плавания, открытая врачом Владимиром Песковым в 1908 году в Нижнем озере (на Новоорловской улице). Это была первая официальная школа плавания в Российской империи. В выпуске «Иллюстрированного журнала» за июль 1908 года пишут: «Из всех видов спорта наименее известным и распространенным в России является плавание. Первый шаг в этом отношении делает Шуваловская школа». Учебный комплекс состоял из бассейна, где одна из створок отодвигалась и можно было выплыть в открытое озеро. Помимо этого, стояли вышка для прыжков воду и трибуна для зрителей.

Главной целью школы являлось обучение плаванию детей и женщин. Особое внимание уделялось нырянию и прыжкам с трамплинов (правда, это направление предпочитали все-таки мужчины). Клуб пользовался большой популярностью — всего за 3-4 года количество посетителей выросло в 10 раз. Здесь единовременно обучались 500 человек, из них — 80 детей. Занятия были платными, велись ежедневно и в любую погоду. Помимо этого, в учреждении проводили летнее шоу — праздник пловцов, в рамках которого спортсмены, включая детей, устраивали парад и соревнования для жителей и гостей города.

Шуваловцы — одни из первых в стране начали играть в заграничное водное поло. Игра так нравилась членам клуба, что один любительский матч мог длиться 3-4 часа. Школа выпускала «магистрантов плавания», которые в дальнейшем обучали спортсменов по всей стране. В 1912 году бывшие ученики даже выступили на Олимпийских играх в Стокгольме.