Зачем в дореволюционном Петербурге проводили сеансы белой магии в яхт-клубе (что?да!) и почему кататься по городу на велосипеде могли не все?

Еще до Октябрьской революции район Лесной — территория между Малой и Большой Кушелевкой, Сосновкой, Гражданкой и Удельной — считался самым спортивным. На этой дачной местности располагалось множество клубов, где горожане могли не только научиться плавать или кататься на лыжах, но и попасть на маскарад. Специально для «Собака.ru» руководительница центра петербурговедения Маяковки и автор блога Мария Тычинина рассказала о самых интересных петербургских кружках.
Гребное общество «Фортуна»
Гребное общество «Фортуна» с базами в Шувалово и на Большом Суздальском озере основали в 1888 году. Получить членство было непросто. Один из лучших гребцов России Анатолий Переселенцев вспоминал: «Нужно было принадлежать к высшему обществу Петербурга и при этом обладать выдающимися физическими качествами». В «Фортуну» категорически не брали судимых, учащихся средних учебных учреждений и нижних воинских чинов, а также тех, кого исключали из других клубов. Кроме того, стоимость участия была равна зарплате рабочего за месяц. У клуба была своя узнаваемая форма: полосатый картуз, белая с синим фуфайка и брюки.
Спортсмены гребного общества устраивали как местные соревнования, так и чемпионаты России. Дачники Лесного (особенно дамы) эти шоу очень любили, потому что и на красивых атлетов посмотреть можно было, и щегольнуть нарядом. До нашего времени он не сохранился, но на Староорловской улице, 21 сейчас работает парусно-гребной клуб «Фортуна XXI век».
Шуваловская школа плавания
Настоящей колыбелью отечественного плавательного спорта стала Шуваловская школа плавания, открытая врачом Владимиром Песковым в 1908 году в Нижнем озере (на Новоорловской улице). Это была первая официальная школа плавания в Российской империи. В выпуске «Иллюстрированного журнала» за июль 1908 года пишут: «Из всех видов спорта наименее известным и распространенным в России является плавание. Первый шаг в этом отношении делает Шуваловская школа». Учебный комплекс состоял из бассейна, где одна из створок отодвигалась и можно было выплыть в открытое озеро. Помимо этого, стояли вышка для прыжков воду и трибуна для зрителей.
Главной целью школы являлось обучение плаванию детей и женщин. Особое внимание уделялось нырянию и прыжкам с трамплинов (правда, это направление предпочитали все-таки мужчины). Клуб пользовался большой популярностью — всего за 3-4 года количество посетителей выросло в 10 раз. Здесь единовременно обучались 500 человек, из них — 80 детей. Занятия были платными, велись ежедневно и в любую погоду. Помимо этого, в учреждении проводили летнее шоу — праздник пловцов, в рамках которого спортсмены, включая детей, устраивали парад и соревнования для жителей и гостей города.
Шуваловцы — одни из первых в стране начали играть в заграничное водное поло. Игра так нравилась членам клуба, что один любительский матч мог длиться 3-4 часа. Школа выпускала «магистрантов плавания», которые в дальнейшем обучали спортсменов по всей стране. В 1912 году бывшие ученики даже выступили на Олимпийских играх в Стокгольме.
Футбольный клуб Unitas
«Унитас» основан летом 1911 года в результате слияния двух клубов «Надежда» и «Удельная». Спортивная площадка находилась на Лихачевском поле возле Поклонной горы, между проспектами Тореза и Энгельса. В 1913-1916-х годах в нем играли будущий писатель Виталий Валентинович Бианки и Петр Петрович Соколов — выпускник юридического факультета и лучший футбольный защитник в России. Петр Петрович занимался тяжелой атлетикой, боксом и имел кличку Петя-Сплюнь из-за того, что постоянно плевался на поле.
Соколов был настоящей звездой до революции, но новый мир большевизма он принять не смог. В 1918 году Петр становится на сторону белогвардейцев, связанных с английской разведкой. В 1930-1940-е годы Петр Петрович являлся финским шпионом в СССР. Во время Зимней войны он проводил работу с советскими военнопленными, переманивая их на сторону финнов. А во время Второй мировой войны перешел на сторону немецкой разведки, за что активно преследовался СССР. Стремясь спрятаться от бывших соотечественников, Соколов бросает троих детей, жену и бежит в Стокгольм. Здесь он начинает жизнь заново: берет другое имя, обзаводится новой семьей, работает массажистом в спортивном клубе. Умер Петька-плюнь в возрасте 80 лет в 1971 году.
Гимнастический кружок «Витязь»
В 1910 году доктора Киселев и Песков организовали гимнастический кружок, где предлагался курс гимнастических упражнений для взрослых и детей, в число которых входили легкая атлетика, гимнастика, лыжный спорт и только появившийся в России баскетбол.
Первый кружок любителей велосипеда
Кататься по центру Петербурга на велосипеде по закону не мог даже царь, поэтому активность переместилась загород. Уже в 1881 году в Озерках образовался первый кружок любителей велосипеда. Велотрек организовали там, где сейчас находятся развалины стадиона завода «Электроприбор» на Большой Озерной, 54. Здесь соревновались за титул чемпиона Озерков. Много лет подряд им становился сын владельца цирка Андре Чинизелли.
Клуб устраивал массовые велосипедные походы. А поскольку одна из троп проходила прямо по дачной местности «Озерки–Шувалово–Парголово», это раздражало хозяев домов вплоть до того, что они жаловались на спортсменов в полицию.
Шуваловский яхт-клуб
Шуваловский яхт-клуб открыли в 1879 году в присутствии членов царской семьи. Это еще одно элитное место в Озерках, помимо «Фортуны». Однако прославилось оно не соревнованиями, а балами-маскарадами.
Всему городу были известны четверги клуба — танцевальные вечера, детские праздники и платные балы-маскарады, где выбирали обладателя лучшего костюма путем голосования с помощью бумажек. Так на одном торжестве победительницами стали женщины с костюмами «Хвоя» (наряд, украшенный ветвями хвои и ее плодами) и «Швабра» (костюм не описан). Среди мужчин победил «Рождественский мужик», пришедший на бал с елкой и мешком подарков для детей.
А вот как описывали детское мероприятие от 27 июня 1907 года: «Праздник начался с сеанса белой магии и чревовещательству, немало озадачившего юных зрителей. Затем последовали спортивные соревнования — бег-гандикап (когда слабые бегуны начинают забег первыми), прыгания в длину и на одной ноге, перетягивание каната. Состоялось шествие с флагами, запас которых оказался недостаточным, и не все дети смогли понести их в руках. Первые призы для состязаний в прыгание и беге — серебряные стаканчики, все остальные — из сладостей (преимущественно из шоколада). Не пожелавшие участвовать в спортивных состязаниях веселились в зале, где почти беспрерывно танцевали под оркестр».
Один минус у клуба все-таки был: здесь собирались любители играть в карты на деньги. Это позволяло яхт-клубу оплачивать собственные расходы, включая зарплату сотрудникам. Спорта становилось все меньше, а мероприятий — больше. Зимой клуб хотели превратить в казино, но в 1910 году он закрылся.
Лыжная станция
В 1912 году в Лесном появилась станция, где можно было арендовать лыжи за пять рублей в год или отправиться на экскурсии, которые начинались в половину одиннадцатого утра. Если человек на них записывался заранее, то ему бронировали лыжи, если нет — нужно было приносить свои. В журнале «Сила и здоровье» 1913 года пишут: «На пути желающие могут попробовать идти под парусом, который берется с собой со станции. На конечных пунктах устраиваются привалы, где все лыжисты и лыжистки могут получить молоко, чай и булки. Необходимые атрибуты всякого участника экскурсии — теплая, не тяжелая одежда, легкая обувь, шапка Нансена или башлык (прим. ред. — суконный капюшон)». В основном лыжные походы устраивали в Мурино, на гору Парнас, в Коломяги, в район озера Долгое (на Комендантском проспекте), Бугры.
При подготовке текста использованы книги «Российский спорт. От элитных забав к первым олимпийским наградам» Татьяны Андреевой, Артемия Тучанского и Александра Соколова, «Шувалово и Озерки» Георгия Зуева, «Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная....» Сергея Глезерова и справочник «Ленинград спортивный». Все материалы доступны в читальном зале Центра петербурговедения.
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