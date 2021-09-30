18+
  • Город
  • Город
Город

Библиотека Маяковского отпразднует возвращение в здание на Фонтанке после ремонта — с лекциями, чтениями и квестами

Библиотека имени Маяковского отпразднует возвращение в здание на Фонтанке. 9 октября здесь будут веселиться — слушать лекции, проводить открытые чтения и проходить квесты. 

Фото: citywalls.ru

«Открываем после ремонта библиотеку на Фонтанке, 44. Там книги на русском языке — наш основной актив и ваша главная любовь. До окончания ремонта они были на Литейном, а теперь возвращаются домой. На открытии будем веселиться! Будут экскурсии по зданию и фонду, квесты, лекции, встречи с редакторами, популяризаторами науки, музыковедами и не только», — отметили сотрудники библиотеки.

Праздник про дет 9 октября в здании библиотеки на набережной реки Фонтанки, 44. Все события можно посетить по предварительной регистрации. Программа открытия:

  • 12:00-12:45, 14:00-14:45 — Библиотека будущего сегодня. Экскурсии по зданию и фонду от библиотекарей.
  • 13:00-14:00, 15:00-16:00 — Исторические экскурсии по зданию.
  • 12:00-13:30 — Книги детям. Тео — театральный капитан. Чтение детских книг вслух вместе с актерами петербургских театров.
  • 14:00-14:55 — «Место фотографии в современном искусстве, коллективной памяти и личной истории». Лекция фотографа Даши Калининой.
  • 15:00-15:55 — «Не только супергерои. Что такое графический роман и почему комиксы — это не всегда о спасении мира». Встреча с редактором издательства «Бумкнига» Екатериной Галяткиной.
  • 16:00-16:55 — «Музыка в романе "Мастер и Маргарита"». Лекция музыковеда Валерии Величко.
  • 17:00-17:55 — «Соучаствующее проектирование: каким можно сделать двор библиотеки?». Паблик-ток по урбанистике.
  • 18:00-18:55 — «Energy Transition: What Does It Mean for Russia?». Лекция профессора Европейского университета Никиты Ломагина на английском языке.
  • 19:00-19:55 — «Лучше не читать: лженаучные книги и способы их маскировки». Лекция популяризатора науки Александра Соколова.
  • 20:00-20:55 — «Ирония как способ бегства от реальности. Дистанция: от юмора Довлатова до тиктока и стендапа сегодня». Открытая дискуссия с артистами театра «Мастерская».
  • С 16:00 — Исторический квест по зданию и двору, прогулки по локациям вместе с артистами театра «Мастерская».
  • С 19:00 — Интеллигентная вечеринка с музыкой от бара Union.

Напомним, библиотека имени Маяковского переехала на Линейный проспект в 2019 году. Там временно расположилось книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. Книги начали возвращаться в здание на Фонтанке летом 2021 года. Чтобы облегчить переезд, петербуржцам даже разрешили брать домой любое количество книг.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: