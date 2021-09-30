Библиотека Маяковского отпразднует возвращение в здание на Фонтанке после ремонта — с лекциями, чтениями и квестами

Библиотека имени Маяковского отпразднует возвращение в здание на Фонтанке. 9 октября здесь будут веселиться — слушать лекции, проводить открытые чтения и проходить квесты.
«Открываем после ремонта библиотеку на Фонтанке, 44. Там книги на русском языке — наш основной актив и ваша главная любовь. До окончания ремонта они были на Литейном, а теперь возвращаются домой. На открытии будем веселиться! Будут экскурсии по зданию и фонду, квесты, лекции, встречи с редакторами, популяризаторами науки, музыковедами и не только», — отметили сотрудники библиотеки.
Праздник про дет 9 октября в здании библиотеки на набережной реки Фонтанки, 44. Все события можно посетить по предварительной регистрации. Программа открытия:
- 12:00-12:45, 14:00-14:45 — Библиотека будущего сегодня. Экскурсии по зданию и фонду от библиотекарей.
- 13:00-14:00, 15:00-16:00 — Исторические экскурсии по зданию.
- 12:00-13:30 — Книги детям. Тео — театральный капитан. Чтение детских книг вслух вместе с актерами петербургских театров.
- 14:00-14:55 — «Место фотографии в современном искусстве, коллективной памяти и личной истории». Лекция фотографа Даши Калининой.
- 15:00-15:55 — «Не только супергерои. Что такое графический роман и почему комиксы — это не всегда о спасении мира». Встреча с редактором издательства «Бумкнига» Екатериной Галяткиной.
- 16:00-16:55 — «Музыка в романе "Мастер и Маргарита"». Лекция музыковеда Валерии Величко.
- 17:00-17:55 — «Соучаствующее проектирование: каким можно сделать двор библиотеки?». Паблик-ток по урбанистике.
- 18:00-18:55 — «Energy Transition: What Does It Mean for Russia?». Лекция профессора Европейского университета Никиты Ломагина на английском языке.
- 19:00-19:55 — «Лучше не читать: лженаучные книги и способы их маскировки». Лекция популяризатора науки Александра Соколова.
- 20:00-20:55 — «Ирония как способ бегства от реальности. Дистанция: от юмора Довлатова до тиктока и стендапа сегодня». Открытая дискуссия с артистами театра «Мастерская».
- С 16:00 — Исторический квест по зданию и двору, прогулки по локациям вместе с артистами театра «Мастерская».
- С 19:00 — Интеллигентная вечеринка с музыкой от бара Union.
Напомним, библиотека имени Маяковского переехала на Линейный проспект в 2019 году. Там временно расположилось книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. Книги начали возвращаться в здание на Фонтанке летом 2021 года. Чтобы облегчить переезд, петербуржцам даже разрешили брать домой любое количество книг.
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