Библиотека Маяковского отпразднует возвращение в здание на Фонтанке после ремонта — с лекциями, чтениями и квестами

«Открываем после ремонта библиотеку на Фонтанке, 44. Там книги на русском языке — наш основной актив и ваша главная любовь. До окончания ремонта они были на Литейном, а теперь возвращаются домой. На открытии будем веселиться! Будут экскурсии по зданию и фонду, квесты, лекции, встречи с редакторами, популяризаторами науки, музыковедами и не только», — отметили сотрудники библиотеки.

Праздник про дет 9 октября в здании библиотеки на набережной реки Фонтанки, 44. Все события можно посетить по предварительной регистрации. Программа открытия:

12:00-12:45, 14:00-14:45 — Библиотека будущего сегодня. Экскурсии по зданию и фонду от библиотекарей.

13:00-14:00, 15:00-16:00 — Исторические экскурсии по зданию.

12:00-13:30 — Книги детям. Тео — театральный капитан. Чтение детских книг вслух вместе с актерами петербургских театров.

14:00-14:55 — «Место фотографии в современном искусстве, коллективной памяти и личной истории». Лекция фотографа Даши Калининой.

15:00-15:55 — «Не только супергерои. Что такое графический роман и почему комиксы — это не всегда о спасении мира». Встреча с редактором издательства «Бумкнига» Екатериной Галяткиной.

16:00-16:55 — «Музыка в романе "Мастер и Маргарита"». Лекция музыковеда Валерии Величко.

17:00-17:55 — «Соучаствующее проектирование: каким можно сделать двор библиотеки?». Паблик-ток по урбанистике.

18:00-18:55 — «Energy Transition: What Does It Mean for Russia?». Лекция профессора Европейского университета Никиты Ломагина на английском языке.

19:00-19:55 — «Лучше не читать: лженаучные книги и способы их маскировки». Лекция популяризатора науки Александра Соколова.

20:00-20:55 — «Ирония как способ бегства от реальности. Дистанция: от юмора Довлатова до тиктока и стендапа сегодня». Открытая дискуссия с артистами театра «Мастерская».

С 16:00 — Исторический квест по зданию и двору, прогулки по локациям вместе с артистами театра «Мастерская».

С 19:00 — Интеллигентная вечеринка с музыкой от бара Union.

Напомним, библиотека имени Маяковского переехала на Линейный проспект в 2019 году. Там временно расположилось книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки. Книги начали возвращаться в здание на Фонтанке летом 2021 года. Чтобы облегчить переезд, петербуржцам даже разрешили брать домой любое количество книг.