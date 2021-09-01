Почему студентов Академии художеств секли и кого брали в Регентское училище за 100 рублей в год: как учились петербуржцы в XVIII-XX веках?

«Каталог старинных произведений искусства, хранящихся в Императорской Академии Художеств» (приложение к ежемесячнику «Старые годы» для любителей искусства и старины)

Барон Николай Николаевич Врангель, 1908 год

Последнее, что ожидаешь увидеть в издании с таким названием — это описание бытовой жизни Академии художеств. Например, информацию о том, что в конце XVIII века будущих художников и скульпторов секли за проступки (иногда даже дважды в день!) или такое описание будней преподавателей: «Много курьезов встречается в летописях академического быта. Дрязги, ссоры и сплетни вносят постоянный раздор в среду учителей. Примитивность жизни поражает в некоторых фактах. Приезжие иностранцы, ни слова не говорящие по-русски, чувствуют себя в странном обществе. Профессор Торелли, выйдя в отставку, не может уехать, так как у него украли камзол».

По произведенному расследованию, оказывается (прим. ред. — далее сохранена оригинальная орфография): «Что евстафей гаврилов объявил, что заложила ему по знакомству камзол господина торелия кухарка вера степанова въ 4-хъ рублях”, а “камзол положил ей взаклад ученик господина торелля, которой уехал заморе”. Дело тянется довольно долго и неизвестно: получил ли “господинъ торелли” свой камзол или нет». Этот случай авторы издания относят к «курьезным». Однако из-за внутренних проблем Академии художеств случались и настоящие трагедии: «Иван Семенович Саблуков, бывший певчий, а потом хороший художник, судя по портрету 1799 года в Третьяковской галерее — “болея чехотною болезнею” (прим. ред. — туберкулезом) — решает уехать на юг. Ему удается устроиться при Харьковском университете преподавателем рисования. Вскоре здесь он истощает запас карандашей, привезенных из Петербурга, а в Харькове их нет. Саблуков едет обратно в город, чтобы приобрести карандаши, но Академия просит отправить его обратно: «Самого его выслать немедленно, понеже затем долговременным его отсутствием в живописном классе учение вовсе по производится». Больной «чехотной болезнею» Саблуков умирает из-за поездки за карандашами из Харькова в Петербург.

Как жилось остальным обитателям Академии художеств в XVIII — XX веков, можно узнать здесь.