Почему студентов Академии художеств секли и кого брали в Регентское училище за 100 рублей в год: как учились петербуржцы в XVIII-XX веках?

Зачем считать шаги по дороге от дома до школы? Кого принимали в Регентское училище? В День знаний специально для «Собака.ru» руководительница центра петербурговедения Маяковки Мария Тычинина выбрала пять редких книг, оцифрованных для электронной коллекции «Петербургиана», которые рассказывают о дореволюционной школьной программе и жизни учебных заведений.
«Каталог старинных произведений искусства, хранящихся в Императорской Академии Художеств» (приложение к ежемесячнику «Старые годы» для любителей искусства и старины)
Барон Николай Николаевич Врангель, 1908 год
Последнее, что ожидаешь увидеть в издании с таким названием — это описание бытовой жизни Академии художеств. Например, информацию о том, что в конце XVIII века будущих художников и скульпторов секли за проступки (иногда даже дважды в день!) или такое описание будней преподавателей: «Много курьезов встречается в летописях академического быта. Дрязги, ссоры и сплетни вносят постоянный раздор в среду учителей. Примитивность жизни поражает в некоторых фактах. Приезжие иностранцы, ни слова не говорящие по-русски, чувствуют себя в странном обществе. Профессор Торелли, выйдя в отставку, не может уехать, так как у него украли камзол».
По произведенному расследованию, оказывается (прим. ред. — далее сохранена оригинальная орфография): «Что евстафей гаврилов объявил, что заложила ему по знакомству камзол господина торелия кухарка вера степанова въ 4-хъ рублях”, а “камзол положил ей взаклад ученик господина торелля, которой уехал заморе”. Дело тянется довольно долго и неизвестно: получил ли “господинъ торелли” свой камзол или нет». Этот случай авторы издания относят к «курьезным». Однако из-за внутренних проблем Академии художеств случались и настоящие трагедии: «Иван Семенович Саблуков, бывший певчий, а потом хороший художник, судя по портрету 1799 года в Третьяковской галерее — “болея чехотною болезнею” (прим. ред. — туберкулезом) — решает уехать на юг. Ему удается устроиться при Харьковском университете преподавателем рисования. Вскоре здесь он истощает запас карандашей, привезенных из Петербурга, а в Харькове их нет. Саблуков едет обратно в город, чтобы приобрести карандаши, но Академия просит отправить его обратно: «Самого его выслать немедленно, понеже затем долговременным его отсутствием в живописном классе учение вовсе по производится». Больной «чехотной болезнею» Саблуков умирает из-за поездки за карандашами из Харькова в Петербург.
Как жилось остальным обитателям Академии художеств в XVIII — XX веков, можно узнать здесь.
«Отчизноведение для С.-Петербурга: для низших классов средних учебных заведений и элементарных школ»
С. Никитин, 1887 год
Обнаружен самый наглядный учебник, буквально за руку проводивший наших предков сквозь гранит всяческих наук. Как бы вы объяснили слово «масштаб» всего в одном предложении, чтобы поняли ученики «низших классов и элементарных школ»? К каким сторонам света мы будем оборачиваться лицом, если начнем постепенно вертеться направо? Зачем считать шаги по дороге от дома до школы? Как, наблюдая за течением Невы, определить угол наклона города? Получая полезные для быта знания, учащиеся проникались уважительным отношением к месту жительства, осознавали значение воды для Петербурга и жизни в целом, знакомились с замечательными садами, учились ладить с местным климатом (и даже жителями!). Что встретишь в деревне, чем озимые культуры отличаются от яровых, все — от устройства почв до государственного.
Как часто базовых знаний о мироустройстве не хватает в современных учебниках. Здесь можно освежить школьную программу, порешать забавные задачи позапрошлого столетия.
«Историческая записка о деятельности Высочайше учрежденной строительной комиссии по возведению здания С.-Петербургского второго Реального Училища с приложением краткого очерка существования училища (1873-1900 г.)»
Евгений Федорович Шрекник, 1900 год
Здание на углу 8-й Красноармейской улицы и Якобштадтского переулка, где сегодня находится гимназия № 272, построили в 1900 году для Санкт-Петербургского 2-го Реального Училища. Проектированием и строительством занимался Андрей Николаевич Иосса — архитектор Петербургского учебного округа Ведомства Министерства народного просвещения и Горного института.
«Здание <...> вполне удовлетворит всем условиям современной школьной жизни и строительной архитектуры», — в исторической записке сообщает статский советник Евгений Фёдорович Шрекник. Так, согласно его описанию, на первом этаже здания размещались: светлый коридор, две просторные шинельные, канцелярия училища, кухня для приготовления ученикам чая, гимнастический зал, физический кабинет, естественный кабинет.
Посмотреть, как выглядели комнаты, и узнать, что располагалось на остальных этажах, можно здесь.
Книга «Пажеский корпус за сто лет»
Дмитрий Михайлович Левшин, 1902 год. Из фонда Российской государственной библиотеки
Традиция прошлых веков — выпускать юбилейные издания по учебным заведениям — здорово помогает сегодня тем, кто восстанавливает свою родословную. В таких книгах обычно не только описывается история создания заведения, но и даются списки преподавателей и учащихся. Издание «Пажеский корпус за сто лет» — не исключение. Здесь есть информация, например, о пажах, убитых в разных войнах» (пажах — георгиевских кавалерах); имена отличившихся воспитанников, занесенных на мраморные доски в корпус; личный состав Пажеского корпуса; форма одежды и другие бесценные данные для потомков тех, кто здесь служил и учился.
В книге можно найти описание быта: какие обязанности были у пажей, как можно было попасть в Пажеский корпус и чему там обучали, все данные от личных наград до формы одежды, собраны даже закупочные ведомости. Поэтому картину можно представить четко: «Панталон летних со штиблетами каждому по 2, на каждым фламскаго полотна беленаго, по 1 аршину 12 вершковъ, за аршинъ 1 рубль 10 копеек»
Проверить, насколько наше романтизированное понятие «паж» соотносится с реальностью, можно здесь.
«Программы Регентского училища, учрежденные в 1907 г. С. В. Смоленским в Санкт-Петербурге: Регентское отделение: Курсы - приготовительный, первый и второй»
Степан Васильевич Смоленский, 1910 год
Автор Степан Смоленский поднимал церковное пение на новый уровень. Он управлял Придворной капеллой — одна из самых высоких и престижных должностей в дореволюционном мире музыки. Из книги читатели узнают все секреты обучения профессиональных дирижеров и исполнителей.
Уже в начале XX века, когда эмансипация только расцветала, в училище брали православных представителей обоих полов всех сословий старше 14 лет. Главное, чтобы уровень образования был не ниже (условно) школьного и: «... требуется наличность музыкальнаго слуха и знания нот в скрипичном и басовом ключах». Берут почти что только за талант (и 100 рублей в год — сумма немалая по тем временам, но подъемная).
Помимо пения, студенты обучались игре на фортепьяно и скрипке. О премудростях церковной музыки можно прочитать здесь.
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