У половины населения Петербурга есть антитела к коронавирусу. Когда закончится эпидемия и какими будут последствия? Объясняет эпидемиолог

Какие результаты вы получили на четвертом этапе вашего исследования?

Мы измеряли, сколько человек имеют антитела к коронавирусу в Петербурге. За последние месяцы ученые поняли, что наличие антител — это хороший маркер снижения риска заражения. Повторные случаи были, но они все еще редки.

На четвертом этапе исследования мы обзванивали и приглашали пройти тест 2,5 тысячи человек. Эта работа все еще ведется — на данный момент тесты сделали около 600. Уже сейчас мы можем говорить, что в Петербурге доля людей, имеющих антитела, колеблется около 50%.

В декабре мы заявляли о 24% — но это усредненное значение за весь осенний период. К началу декабря эта цифра была уже около 30%. Именно на этот момент пришлось начало второй волны: скакнула и официальная статистика, и избыточная смертность, снова заполнились больницы. Зимние месяцы стали самыми тяжелыми с точки зрения эпидемии. Мы это предсказывали: с приходом холодов люди больше находились в помещениях, новый локдаун вводить было невозможно по экономическим причинам, вакцин еще не было в свободном доступе.

Что оказалось самым важным в результатах исследования?

Пока самым важным нам кажется то, что у людей, которые получили положительный результат теста на антитела в мае-июне прошлого года, они все еще сохраняются. Да, если появится новый штамм, возможно, мы столкнемся с новой пандемией. Но пока мы можем с уверенностью говорить, что защита от нынешнего коронавируса держится 10-12 месяцев у подавляющего большинства испытуемых — около 90% или даже больше.