У половины населения Петербурга есть антитела к коронавирусу. Когда закончится эпидемия и какими будут последствия? Объясняет эпидемиолог

Какие результаты вы получили на четвертом этапе вашего исследования?
Мы измеряли, сколько человек имеют антитела к коронавирусу в Петербурге. За последние месяцы ученые поняли, что наличие антител — это хороший маркер снижения риска заражения. Повторные случаи были, но они все еще редки.
На четвертом этапе исследования мы обзванивали и приглашали пройти тест 2,5 тысячи человек. Эта работа все еще ведется — на данный момент тесты сделали около 600. Уже сейчас мы можем говорить, что в Петербурге доля людей, имеющих антитела, колеблется около 50%.
В декабре мы заявляли о 24% — но это усредненное значение за весь осенний период. К началу декабря эта цифра была уже около 30%. Именно на этот момент пришлось начало второй волны: скакнула и официальная статистика, и избыточная смертность, снова заполнились больницы. Зимние месяцы стали самыми тяжелыми с точки зрения эпидемии. Мы это предсказывали: с приходом холодов люди больше находились в помещениях, новый локдаун вводить было невозможно по экономическим причинам, вакцин еще не было в свободном доступе.
Что оказалось самым важным в результатах исследования?
Пока самым важным нам кажется то, что у людей, которые получили положительный результат теста на антитела в мае-июне прошлого года, они все еще сохраняются. Да, если появится новый штамм, возможно, мы столкнемся с новой пандемией. Но пока мы можем с уверенностью говорить, что защита от нынешнего коронавируса держится 10-12 месяцев у подавляющего большинства испытуемых — около 90% или даже больше.
Достаточно ли 53% переболевших для коллективного иммунитета?
Пока цифры стабильны — так что 53% мало для остановки эпидемии. Необходимо 70-80% — но теперь мы можем наращивать процент за счет вакцинированных без каких-либо мер по социальному разобщению. Ограничения все больше и больше уходят из нашей жизни, но при этом количество новых случаев не растет — для выхода на плато на данном этапе 53% оказалось достаточно. Мы рассчитываем, что с каждым днем заболевших будет все меньше.
В какой момент эпидемия в Петербурге закончится?
Если все сложится удачно, к лету ситуация стабилизируется. Здесь много «но», связанных с новыми штаммами, длительностью защиты, интенсивностью вакцинации, но мы надеемся, что в Петербурге третьей волны не будет.
Какие данные показывают подобные исследования в других странах?
Все очень увлеклись этими исследованиями в начале пандемии, но потом их продолжили лишь немногие. Можно сказать, что в большинстве стран нет такой большой доли людей с антителами, как в Москве и Петербурге. Потому что нет стран, в которых одновременно и так много людей переболели, и есть общедоступная эффективная вакцина. Исключение — это Израиль, где привиты уже более 60% взрослого населения.
Чтобы оценить распространенность инфекционного заболевания, ученые используют серологический опрос. Во-первых, нужно собрать репрезентативную для региона выборку участников исследования. Во-вторых, проверить их на наличие антител. Специалисты отмечают, что главное в серо-опросах — не большое число участников, а репрезентативность выборки. «В нашем исследовании ключевую роль играют социологи Европейского Университета: они собрали необходимое количество людей случайным образом (генерируются телефонные номера с кодом Петербурга и обзваниваются), сделали опросники и для тех, кто согласился пройти тест, и для тех, кто отказался, что позволило рассчитать вероятное смещение, которое нужно было учесть при определении результатов», — рассказывал Антон Барчук «Собака.ru» после публикации первых результатов этого исследования в июне.
Откроют ли к лету границы?
Мы хотим рассказать о нашем исследовании в статье, которую опубликуем в научном журнале — займемся этим, когда завершим все этапы. Для научного сообщества публикации в обычных СМИ — это всего лишь новость, а не серьезный повод для обсуждения открытия границ. Если к концу весны большинство жителей нашей страны будут так или иначе защищены от коронавируса, то, конечно, границы можно будет открыть.
Вакцина защищает от новых штаммов? А естественный иммунитет?
На данный момент вакцина защищает от новых штаммов, но мы не знаем, не появится ли еще один, против которого она работать не будет. Также мы не знаем, как отреагирует на новые штаммы иммунитет тех, кто переболел. Это вопросы, на которые пока сложно ответить, у нас мало данных.
Изучали ли вы влияние перенесенного коронавируса на здоровье человека?
Да, одна из наших важных задач — изучить отдаленные эффекты перенесенного заболевания. У нас есть уникальный доступ к популяционной выборке — то есть к той, в которую входят и те, кто переболел с минимальными симптомами или вообще без симптомов. Мы спрашивали у этих людей, какие жалобы у них есть сейчас, что их беспокоило после выздоровления. Сейчас многие обсуждают так называемый «Хронический Covid» — то есть последствия перенесенного коронавируса. Мы опросили уже полторы тысячи человек и пришли к предварительному выводу, что после выздоровления неприятные симптомы могли сохранится у 15%. К счастью, это довольно мало. К тому же, последствия мы видим в первую очередь у людей, которые переболели в тяжелой форме — и стоит сказать, что любая перенесенная пневмония может вызывать осложнения.
Какая ситуация с вакцинацией в Петербурге?
Судя по нашей выборке, более активно вакцинируются пожилые люди. И это важно — ведь дело не только в коллективном иммунитете, но и в защите групп риска. На данный момент вакцинировано не так много людей: влияет то, что многие делают тесты на антитела и отказываются от прививки, если получают положительный результат. Но не уверен, что это должно быть ограничением.
Здорово, что у нас стараются не привязывать вакцинацию к медицинским учреждениям и делают прививки в том числе, например, в торговых центрах. Это хорошая стратегия: если вакцина есть в свободном доступе, ее нужно активно продвигать любыми доступными способами, конечно, соблюдая необходимые меры предосторожности.
Нужно ли делать тест на антитела после вакцинации?
Я в этом смысла не вижу, если вы, конечно, не участвуете в исследовании, подобном нашему. Если вы привились, то, скорее всего, иммунитет у вас есть. Даже если тест на антитела показал отрицательный результат, это еще не значит, что есть риск заболеть. Не все тесты могут определять все типы антител, есть и другие механизмы защиты. Также мы точно не знаем, может ли привитый человек быть переносчиком — вероятность намного меньше, но, вполне возможно, она есть. Так что средства индивидуальной защиты все равно стоит использовать.
Разрыв ваших данных с официальной статистикой по мере развития исследования только увеличивался. С чем это связано?
Абсолютный разрыв наших данных с официальной статистикой увеличился, но относительный — уменьшился. Такая же ситуация в других странах, везде реально переболевших примерно в 10 раз больше, чем зарегистрированных. Официальная статистика не включает тех, кто переболел легко или бессимптомно, а также сдерживается ограниченным количеством тестов. Их во вторую волну стало больше, именно поэтому относительный разрыв стал меньше.
Как правильно вести себя горожанам и городу? Стоит ли продолжать носить маски? Будут ли новые ограничения?
Посмотрим на полученную цифру с другой стороны: половина города еще не переболела. И у этих людей сохраняются те же риски тяжелой болезни, что и в начале пандемии. И тут стоит еще раз подчеркнуть важность вакцинации: мы находимся в уникальной ситуации, когда в свободном доступе есть вакцина, эффективность которой подтверждена заслуживающими доверия международными исследованиями. Сейчас возможность одобрения «Спутника V» рассматривается Европейской комиссией. У большинства жителей других стран мира возможности привиться пока нет, а у нас — есть. Мне кажется, ее нельзя упускать.
На уровне города нет необходимости накладывать новые ограничения. При этом масками стоит продолжать пользоваться, как и соблюдать гигиену рук. Но за вторую волну люди привыкли это делать. Думаю, что все останется на уровне индивидуальных рекомендаций без глобальных карантинных мер.
Как будет продолжаться исследование?
Мы сделаем еще один замер через пару месяцев, чтобы убедиться, что мы не ошиблись в своих прогнозах. Финальные результаты планируем опубликовать в мае. Также мы будем проверять на антитела тех, у кого уже были положительные результаты теста, чтобы поймать момент, когда защиты от коронавируса у них уже не будет. От этого зависит, как будет развиваться пандемия дальше. Есть вероятность, что через год-два нас ждет новый ее этап.
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