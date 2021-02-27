В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

Так, одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вузы,могут вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Этого будет достаточно для получения аттестата о среднем общем образовании.

Поступающие выпускники должны будут сдать ЕГЭ по необходимых для поступления предметам, а также предоставить результаты единого государственного экзамена по русскому языку, чтобы получить аттестат. Также сдачу ЕГЭ организуют для выпускников прошлых лет, которые намерены поступить в вуз, и для десятиклассников, готовых сдать экзамены досрочно. Отдельные условия планируют ввести для школьников с инвалидностью. Так, для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.