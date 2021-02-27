В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

В 2021 году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены в упрощенной форме из-за пандемии COVID-19. Это следует из соответствующего постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Так, одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вузы,могут вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. Этого будет достаточно для получения аттестата о среднем общем образовании.
Поступающие выпускники должны будут сдать ЕГЭ по необходимых для поступления предметам, а также предоставить результаты единого государственного экзамена по русскому языку, чтобы получить аттестат. Также сдачу ЕГЭ организуют для выпускников прошлых лет, которые намерены поступить в вуз, и для десятиклассников, готовых сдать экзамены досрочно. Отдельные условия планируют ввести для школьников с инвалидностью. Так, для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.
Добавим, что девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты об основном общем образовании они получат, если пройдут государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.
Ранее стало известно о том, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет. Напомним, единый государственный экзамен в 2021 году должен пройти с 31 мая по 2 июля. Из-за пандемии проведение досрочного ЕГЭ отменяется.
Кроме того, сдачу ЕГЭ по точным наукам могут сделать полностью цифровой. О переходе на новый формат в сентябре 2020 года рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев — сдачу именно предметов естественно-научного цикла легче всего перевести на компьютеры. Гуманитарии нововведений могут не опасаться — «искусственному интеллекту, машине тяжело обработать информацию».
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