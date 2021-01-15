ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет

Тем выпускникам 2021 года, кто планирует поступление в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать ЕГЭ по русскому языку и тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Выпускникам, которые не будут поступать, вместо ЕГЭ надо будет сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам — русскому языку и математике.

Напомним, единый государственный экзамен в 2021 году должен пройти с 31 мая по 2 июля. Из-за пандемии проведение досрочного ЕГЭ отменяется.

Напомним, ранее также стало известно, что сдачу ЕГЭ по точным наукам могут сделать полностью цифровой. О переходе на новый формат в сентябре 2020 года рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев — сдачу именно предметов естественно-научного цикла легче всего перевести на компьютеры. Гуманитарии нововведений могут не опасаться — «искусственному интеллекту, машине тяжело обработать информацию».