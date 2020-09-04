ЕГЭ по точным наукам планируют полностью перевести в цифровой формат

«Конечно, под сдачу на компьютерах подходят больше всего предметы естественнонаучного направления. Точные науки, скорее всего, будут первыми в каком-то будущем, которые смогут претендовать на переход в такой формат», — рассказал ТАСС Музаев. А вот сдачу ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам вряд ли можно будет перенести на компьютеры — «искусственному интеллекту, машине, тяжело обработать информацию». «Интеллект не чувствует эмоции человека, который излагает свои мысли. Неважно, это исторический диктант, литература, русский язык», — добавил он.

Напомним, Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ выяснила отношение к Единому государственному экзамену учеников, их родителей и педагогов. Оказалось, почти 60% россиян считают ЕГЭ неэффективном способом оценки знаний.

Ранее президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Кроме того, как показала статистика, российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.