Пока вернуться в Россию для продолжения очного обучения могут студенты из тех стран, с которыми возобновлено авиасообщение. Тест на коронавирус при въезде им необходимо сдать дважды — не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда.

До получения результатов тестов после прибытия на территорию России необходимо соблюдать режим изоляции. Справка, подтверждающая отрицательный результат, может быть предоставлена как на русском, так и английском языке.

Напомним, в ноябре 2020 года Минобрнауки России перевело студентов всех вузов страны на дистанционное обучение до февраля. Решение о продлении или завершении «удаленки» должны были принять после новогодних праздников. Студенты российских вузов вернулись к очным занятиям в начале февраля 2021 года. Весенний семестр в вузах Петербурга пройдет в смешанном формате. Занятия будут проводиться как удаленно, так и в аудиториях университетов.